F1 : Verstappen crée un malaise et se fait recadrer, «il ferait bien d’écouter son père»

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Vice-champion du monde en 2025, Max Verstappen vit un début de saison 2026 très compliquée. Entre une monoplace en peine de rythme ainsi qu’une nouvelle réglementation peu à son goût, le Néerlandais s’est permis de nombreuses critiques à l’encontre de la F1. Certains observateurs estiment que le pilote Red Bull joue à un jeu dangereux avec ses déclarations.

En grande difficulté sur ce début de saison, Max Verstappen ne mâche pas ses mots. Début mars, le quadruple champion du monde a critiqué de vive voix les nouvelles réglementations de 2026 en Formule 1. « J’ai trouvé une solution moins chère : j’ai troqué le simulateur contre ma Nintendo Switch. Je m’entraîne à Mario Kart, en fait. Trouver les champignons se passe plutôt bien, les carapaces bleues sont un peu plus difficiles. J’y travaille. La fusée n’est pas encore là, elle arrive ! », a notamment déclaré le pilote Red Bull.

🚨 MAX VERSTAPPEN S’ATTAQUE À LA F1 !



La légendaire pilote affirme que la Formule 1 est devenue "comme jouer à Mario Kart" après le changement de règlement ❌



"Ce n'est plus une course : On double, puis ils nous doublent à leur tour. Ça va finir par ruiner ce sport." pic.twitter.com/cxKUTd4vgJ — SHADES (@ShadesFrance) March 20, 2026

« Il ferait bien d’écouter son père ou un bon ami et de se concentrer sur l’essentiel » Mais clairement, ces déclarations à répétition de Verstappen à l’encontre des nouvelles voitures et des nouvelles règles commenceraient à créer un certain malaise dans le paddock. Pour Ralf Schumacher, Verstappen devrait tout simplement se faire accompagner dans ses déclarations médiatiques. « En termes de caractère, Max est irréprochable, il n’y a rien à lui reprocher. Ce qui manque actuellement, c’est quelqu’un à ses côtés. Quand on a autant de succès que Verstappen – je l’ai moi-même vécu – il y a forcément moins de personnes pour vous contredire. Il ferait bien d’écouter son père ou un bon ami et de se concentrer sur l’essentiel. Je ne pense pas que parler de Mario Kart en public l’aide ; ça, il peut le faire avec ses amis », a confié le frère de Michael dans des propos relayés par Next-Gen Auto.