Max Verstappen : «L’erreur interne» qui lui coûte cher loin de la F1...

Pierrick Levallet

Cette saison 2026 de F1 n’est pas du goût de Max Verstappen pour le moment. Le Néerlandais a fait savoir qu’il ne prenait aucun plaisir cette année à cause de la nouvelle réglementation. Le quadruple champion du monde a alors profité de ce week-end pour concourir sur le Nürburgring. Mais une « erreur interne » lui a coûté cher...

Max Verstappen vit une première partie de saison assez délicate. Le Néerlandais a fait savoir à plus d’une reprise qu’il n’appréciait pas la nouvelle réglementation entrée en vigueur en F1 cette année. Le pilote de Red Bull avait d’ailleurs craqué après le Grand Prix de Chine, comparant la discipline à « Mario Kart ». Le quadruple champion du monde a donc profité de ce week-end sans course pour s’éloigner un peu de la F1.

F1 : Red Bull accepte la demande de Verstappen, l'accord trouvé en «quelques minutes» https://t.co/6EXuMH8Qoj — le10sport (@le10sport) March 21, 2026

Max Verstappen disqualifié sur le Nürburgring Max Verstappen a en effet concouru sur le Nürburgring, et a même gagné en compagnie de Jules Gounon et Dani Juncadella. Mais la fête a été de courte durée puisque leur victoire lors de la NLS2 leur a été retirée en raison d’une infraction technique. Les commissaires ont en effet constaté que l’équipe de Max Verstappen avait utilisé sept trains de pneus, alors que la limite était fixée à six. Winward a alors été disqualifié. Et Christian Hohenadel est sorti du silence sur le sujet.