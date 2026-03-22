F1 : Il devait être le coéquipier de Lewis Hamilton... et se fait recaler parce que «son nez était trop gros» !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Durant sa carrière, Lewis Hamilton a connu de nombreux coéquipiers que ce soit chez McLaren, Mercedes et désormais Ferrari. Cependant, il aurait pu connaître un autre pilote à ses côtés. Mais il a été recalé à cause de son physique.

Durant sa carrière, Lewis Hamilton n'a connu que trois écuries, mais de nombreux coéquipiers. Et en 2008, à l'issue d'une première saison très agitée en F1 avec Fernando Alonso à ses côtés, le Britannique et son coéquipier avaient perdu le titre face à la Ferrari de Kimi Räikkönen. Par conséquent, McLaren avait alors décidé de se séparer d'Alonso. Pour le remplacer, l'écurie britannique a choisi Heikki Kovalainen, mais le nom de Robert Kubica circulait également. Un pilote hyper talentueux que Martin Whitmarsh, directeur de l'équipe à l'époque, avait finalement refusé, pour une raison étonnante comme le raconte Matt Bishop, ancien directeur de la communication de McLaren.

💬 Robert Kubica après la victoire sur les 24 Heures du Mans : « Je suis très fier pour moi, pour l'équipe et pour Ferrari »#LeMans24 pic.twitter.com/l75WJvCOWJ — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) June 15, 2025

Kubica recalé pour une raison physique ? « Je me souviens que Whitmarsh avait dit à l’époque que l’un des problèmes avec Kubica, en tant que pilote potentiel pour McLaren en 2008, était que son nez était trop gros. Il a dit ça. Et si tu nous écoutes, Martin, ce dont je suis sûr que ce n’est pas le cas, peut-être pourras-tu nous contacter pour t’expliquer, mais je pense qu’il plaisantait. Mais Martin pouvait parfois être drôle comme ça. Il pensait que les pilotes devaient avoir une certaine allure », a-t-il confié dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com avant de poursuivre.