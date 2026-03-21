F1 : Red Bull accepte la demande de Verstappen, l'accord trouvé en «quelques minutes»

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Quadruple champion du monde, Max Verstappen vit un début de saison très compliqué en F1. Pas du tout satisfait par les nouvelles réglementations, le Néerlandais laisse traîner son spleen. Afin de se divertir, le pilote Red Bull a décidé de prendre part à une nouvelle compétition, et n’a pas eu grand mal à convaincre son écurie de lui donner la permission.

En difficulté sur ce début de saison 2026, Max Verstappen va prendre l’air. En mai prochain, le quadruple champion du monde de F1 va participer une seconde fois aux 24 Heures du Nürburgring. Une épreuve d’endurance qui plaît énormément au pilote néerlandais.

La pole position pour Max Verstappen au Nürburgring ! 🤩



Le néerlandais signe le meilleur temps de la journée avec 1,97s d’avance. #F1 pic.twitter.com/UWYGeGFK0Q — Le Sprint (@LeSprintEdition) March 21, 2026

Verstappen apprécie les courses d’endurance « Je peux aussi être un peu plus moi-même. C’est ce que j’aime, et puis bien sûr il y a ces courses — toutes les grandes épreuves d’endurance — que j’ai envie de faire. C’est aussi quelque chose que mon père faisait quand j’étais enfant. Et je pense que je n’ai pas besoin d’être seulement un pilote de Formule 1. Je peux aussi faire d’autres choses, surtout que je suis là depuis un moment et que j’ai déjà accompli tout ce que je voulais accomplir. C’est pour cela que j’ai envie d’explorer d’autres pistes. Je préfère le faire maintenant plutôt que d’attendre mes 40 ans », déclarait récemment Verstappen au sujet de cette épreuve. Et à entendre son directeur d’écurie Laurent Mekies, le pilote Red Bull s’est montré convaincant afin d’obtenir la permission d’y participer.