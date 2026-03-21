Un spectacle jamais vu en F1 : Max Verstappen est rejoint par un grand pilote !

Depuis le début de la saison, les critiques sont récurrentes au sujet de la nouvelle réglementation en Formule 1. Max Verstappen est probablement l'un des plus virulent à cet égard, mais le quadruple champion du monde n'est pas seul dans son combat.
La nouvelle réglementation en Formule 1 ne cesse d'être commentée et surtout critiquée depuis le début de la saison. Et pour cause, plusieurs pilotes n'apprécient pas du tout la façon dont il faut gérer la batterie plus que se concentrer sur le pilotage. Et l'un des pilotes les plus critique contre cette nouvelle réglementation n'est autre que la quadruple champion du monde de F1, Max Verstappen.
Verstappen se lâche sur la F1
« C’est désastreux. On joue à Mario Kart, ce n’est pas de la course. J’ai trouvé une solution moins coûteuse. J’ai troqué mon simulateur contre une Nintendo Switch et je m’entraîne désormais à Mario Kart (...) Tout ce qui pouvait mal tourner a mal tourné. Nous avons probablement la dégradation des pneus la plus élevée de tout le plateau, ce qui est tout simplement incontrôlable, et il y a aussi d’autres éléments sur la voiture pour lesquels, je dirais, nous ne sommes pas bien préparés. C’était complètement nul », confiait-il ces derniers jours.
Alonso est d'accord
Un avis partagé partagé par beaucoup d'autres pilotes sur la grille à l'image de Fernando Alonso, qui n'a pas hésité à critiquer le spectacle offert par la F1 en Chine. « Quatre voitures n’ont même pas pris le départ. C’est probablement le pire spectacle que l’on puisse avoir. Les départs sont amusants. Comme en Australie, la voiture démarre bien. Au premier tour, tout le monde a le même niveau de batterie. Ensuite, on entre dans un championnat de batterie… et là, nous ne sommes pas aussi bons que les autres », confiait le pilote Aston Martin après la course.