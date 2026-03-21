Un spectacle jamais vu en F1 : Max Verstappen est rejoint par un grand pilote !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de la saison, les critiques sont récurrentes au sujet de la nouvelle réglementation en Formule 1. Max Verstappen est probablement l'un des plus virulent à cet égard, mais le quadruple champion du monde n'est pas seul dans son combat.

La nouvelle réglementation en Formule 1 ne cesse d'être commentée et surtout critiquée depuis le début de la saison. Et pour cause, plusieurs pilotes n'apprécient pas du tout la façon dont il faut gérer la batterie plus que se concentrer sur le pilotage. Et l'un des pilotes les plus critique contre cette nouvelle réglementation n'est autre que la quadruple champion du monde de F1, Max Verstappen.

« Je vais essayer, je vais essayer ! » 😁



Mac Verstappen, si c’est possible qu’il participe à d’autres NLS cette année.#F1

pic.twitter.com/sKCRwiIl5M — Le Sprint (@LeSprintEdition) March 20, 2026

Verstappen se lâche sur la F1 « C’est désastreux. On joue à Mario Kart, ce n’est pas de la course. J’ai trouvé une solution moins coûteuse. J’ai troqué mon simulateur contre une Nintendo Switch et je m’entraîne désormais à Mario Kart (...) Tout ce qui pouvait mal tourner a mal tourné. Nous avons probablement la dégradation des pneus la plus élevée de tout le plateau, ce qui est tout simplement incontrôlable, et il y a aussi d’autres éléments sur la voiture pour lesquels, je dirais, nous ne sommes pas bien préparés. C’était complètement nul », confiait-il ces derniers jours.