F1 - Ferrari : «Ce n’est pas son style», le problème qui va profiter à Lewis Hamilton ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis le début de la saison, Ferrari fait office de deuxième force du plateau derrière les Mercedes. Si Lewis Hamilton semble bien plus en confiance que la saison dernière, Charles Leclerc lui, a vécu un week-end plus difficile en Chine. Au sein de l’écurie italienne, la nouvelle monoplace pourrait davantage bénéficier au septuple champion du monde britannique. Explications.

Revancharde après une saison 2025 compliquée, la Scuderia Ferrari réalise un bon début de saison 2026. En embuscade derrière des Mercedes intouchables pour le moment, l’écurie italienne peut compter sur deux pilotes compétitifs. En Chine la semaine dernière, Lewis Hamilton a cependant semblé supérieur tout au long du week-end par rapport à Charles Leclerc.

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Leclerc and Hamilton did not leave much margin between them in this battle 👀#F1Sprint #ChineseGP pic.twitter.com/wl5KzEKEI9 — Formula 1 (@F1) March 14, 2026

« Lewis a tout simplement été plus rapide du début à la fin » « Aujourd'hui, Lewis a tout simplement été plus rapide du début à la fin - enfin, j'ai eu quelques tours où j'étais un petit peu mieux mais très honnêtement, Lewis était au-dessus ce week-end. Donc bravo à lui, je suis content pour lui, pour son podium. Bien sûr, [je suis] déçu pour moi, d'être en dehors du podium, mais c'est comme ça. Je travaillerais pour être meilleur la prochaine fois sur ce circuit. Depuis le début de la saison, ça se voit, Lewis est super, super rapide », confiait notamment le Monégasque à l’issue de la course. Auteur de son premier podium en Chine, Hamilton pourrait profiter des difficultés de son coéquipier, qui n’est pas forcément à l’aise avec les nouvelles réglementations selon Frédéric Vasseur.