F1 : Max Verstappen craque en public, la famille Schumacher le recadre !

Depuis le début de la saison, Max Verstappen ne manque jamais une occasion de critiquer la nouvelle réglementation en Formule 1. Et compte tenu de son statut, sa voix porte clairement plus que beaucoup d'autres pilotes. Ce qui semble agacer Ralf Schumacher.
Cette saison, la Formule 1 a connu une immense révolution que ce soit au niveau aérodynamique, mais surtout des moteurs. Et bien évidemment, la hiérarchie a été bousculée puisque Mercedes survole les premières courses, devant Ferrari. En revanche, c'est beaucoup plus compliqué pour Red Bull, ce qui ne manque pas d'agacer Max Verstappen. Le quadruple champion du monde ne manque plus occasion de critiquer publiquement cette nouvelle réglementation, comme il l'a encore fait après le Grand Prix de Chine.
Verstappen enchaîne les critiques sur la F1
« C’est désastreux. On joue à Mario Kart, ce n’est pas de la course. J’ai trouvé une solution moins coûteuse. J’ai troqué mon simulateur contre une Nintendo Switch et je m’entraîne désormais à Mario Kart (...) Tout ce qui pouvait mal tourner a mal tourné. Nous avons probablement la dégradation des pneus la plus élevée de tout le plateau, ce qui est tout simplement incontrôlable, et il y a aussi d’autres éléments sur la voiture pour lesquels, je dirais, nous ne sommes pas bien préparés. C’était complètement nul », a-t-il confié ces derniers jours.
Ralf Schumacher s'agace
Des propos qui ne sont pas du tout du goût de Ralf Schumacher qui utilise le leadership de son frère pour critiquer la communication de Max Verstappen. « Ce qui est très important, et c’est la grande différence avec mon frère, c’est qu’il a toujours soutenu son équipe et n’exposait pas les critiques en public. En interne, bien sûr, il faut être clair. Mais en public, il a toujours protégé son équipe. Aujourd’hui, malheureusement, Max est au centre de tout. Il est presque forcé de donner son avis sur tout, parce qu’il n’y a personne d’autre », confie le frère du septuple champion du monde avant d'estimer que Laurent Mekies, patron de l'écurie Red Bull, doit reprendre les choses en main : « Il doit montrer qu’il est non seulement un bon leader, mais aussi capable de combler les manques en recrutant des profils forts ».