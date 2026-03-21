F1 : Max Verstappen craque en public, la famille Schumacher le recadre !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de la saison, Max Verstappen ne manque jamais une occasion de critiquer la nouvelle réglementation en Formule 1. Et compte tenu de son statut, sa voix porte clairement plus que beaucoup d'autres pilotes. Ce qui semble agacer Ralf Schumacher.

Cette saison, la Formule 1 a connu une immense révolution que ce soit au niveau aérodynamique, mais surtout des moteurs. Et bien évidemment, la hiérarchie a été bousculée puisque Mercedes survole les premières courses, devant Ferrari. En revanche, c'est beaucoup plus compliqué pour Red Bull, ce qui ne manque pas d'agacer Max Verstappen. Le quadruple champion du monde ne manque plus occasion de critiquer publiquement cette nouvelle réglementation, comme il l'a encore fait après le Grand Prix de Chine.

Max s’impose finalement dans ce combat et reprend la tête de la course ! 🤩



Mais alors quel show magistral nous ont offert Christopher Haase et Max Verstappen qui ne se sont absolument pas lâchés depuis le début de cette course ! 😍 #F1 #NLS pic.twitter.com/g9Ve6Hbm3O — Le Sprint (@LeSprintEdition) March 21, 2026

Verstappen enchaîne les critiques sur la F1 « C’est désastreux. On joue à Mario Kart, ce n’est pas de la course. J’ai trouvé une solution moins coûteuse. J’ai troqué mon simulateur contre une Nintendo Switch et je m’entraîne désormais à Mario Kart (...) Tout ce qui pouvait mal tourner a mal tourné. Nous avons probablement la dégradation des pneus la plus élevée de tout le plateau, ce qui est tout simplement incontrôlable, et il y a aussi d’autres éléments sur la voiture pour lesquels, je dirais, nous ne sommes pas bien préparés. C’était complètement nul », a-t-il confié ces derniers jours.