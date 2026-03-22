F1 : Verstappen craque, «il doit arrêter de pleurnicher»

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Quadruple champion du monde, Max Verstappen n’a pas hésité à critiquer les nouvelles réglementations en Formule 1. Auteur d’un week-end compliqué en Chine, le Néerlandais a même pointé du doigt sa propre écurie, Red Bull. Pour certains observateurs, ce dernier doit arrêter de se plaindre sans cesse lorsque tout ne va pas dans son sens.

« Ces dernières années, nous étions dans une position bien plus stable que maintenant. Il y a beaucoup de choses que nous devons améliorer en ce moment. Nous étions plus lents ce week-end, donc nous nous sommes battus toute la course avec Haas et Alpine. Bien sûr, avec d’autres voitures aussi. » Voici comment Max Verstappen réagissait après le Grand Prix de Chine. Clairement, le quadruple champion du monde est très frustré en ce début de saison 2026, lui qui n’apprécie pas du tout les nouvelles réglementations mises en place.

🚨 MAX VERSTAPPEN S’ATTAQUE À LA F1 !



La légendaire pilote affirme que la Formule 1 est devenue "comme jouer à Mario Kart" après le changement de règlement ❌



"Ce n'est plus une course : On double, puis ils nous doublent à leur tour. Ça va finir par ruiner ce sport." pic.twitter.com/cxKUTd4vgJ — SHADES (@ShadesFrance) March 20, 2026

« Il doit maintenant aider son équipe et arrêter de pleurnicher » Mais pour certains observateurs, ces critiques incessantes du Néerlandais, parfois même envers sa propre écurie, ne sont pas constructives. « Max a prouvé qu’il est le pilote le plus rapide. Cependant, il doit maintenant aider son équipe, une équipe qui rencontre des problèmes, et arrêter de pleurnicher », a ainsi confié Ralf Schumacher, frère de Michael, dans des propos relayés par Next-Gen Auto. « Le fait qu’il veuille simplement courir dans une autre catégorie... c’est possible, mais ce n’est pas nécessaire. Ces nouvelles règles ont été établies il y a quatre ans. À l’époque, toutes les équipes souhaitaient en réalité une part électrique plus importante, il ne faut pas l’oublier. De nombreuses équipes ont investi des sommes incroyables là-dedans », poursuit l’ancien pilote.