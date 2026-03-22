F1 : Verstappen craque, «il doit arrêter de pleurnicher»

Quadruple champion du monde, Max Verstappen n’a pas hésité à critiquer les nouvelles réglementations en Formule 1. Auteur d’un week-end compliqué en Chine, le Néerlandais a même pointé du doigt sa propre écurie, Red Bull. Pour certains observateurs, ce dernier doit arrêter de se plaindre sans cesse lorsque tout ne va pas dans son sens.
« Ces dernières années, nous étions dans une position bien plus stable que maintenant. Il y a beaucoup de choses que nous devons améliorer en ce moment. Nous étions plus lents ce week-end, donc nous nous sommes battus toute la course avec Haas et Alpine. Bien sûr, avec d’autres voitures aussi. » Voici comment Max Verstappen réagissait après le Grand Prix de Chine. Clairement, le quadruple champion du monde est très frustré en ce début de saison 2026, lui qui n’apprécie pas du tout les nouvelles réglementations mises en place.
« Il doit maintenant aider son équipe et arrêter de pleurnicher »
Mais pour certains observateurs, ces critiques incessantes du Néerlandais, parfois même envers sa propre écurie, ne sont pas constructives. « Max a prouvé qu’il est le pilote le plus rapide. Cependant, il doit maintenant aider son équipe, une équipe qui rencontre des problèmes, et arrêter de pleurnicher », a ainsi confié Ralf Schumacher, frère de Michael, dans des propos relayés par Next-Gen Auto. « Le fait qu’il veuille simplement courir dans une autre catégorie... c’est possible, mais ce n’est pas nécessaire. Ces nouvelles règles ont été établies il y a quatre ans. À l’époque, toutes les équipes souhaitaient en réalité une part électrique plus importante, il ne faut pas l’oublier. De nombreuses équipes ont investi des sommes incroyables là-dedans », poursuit l’ancien pilote.
« La grande différence avec mon frère, c’est qu’il a toujours soutenu son équipe et n’a jamais formulé de critiques à l’extérieur »
« Ce qui est très important aujourd’hui, et c’est aussi la grande différence avec mon frère, c’est qu’il a toujours soutenu son équipe et n’a jamais formulé de critiques à l’extérieur. En interne, bien sûr, il faut être clair. J’ai entendu dire que tout le monde s’était réuni dans l’avion pour une grande consultation. Ce qui compte maintenant, c’est que Laurent Mekies montre qu’il n’est pas seulement un bon leader, mais qu’il comble aussi les lacunes en recrutant du personnel nouveau et solide », conclut Ralf Schumacher à propos de Verstappen.