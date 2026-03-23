F1 - Verstappen «n’est pas heureux» : L’annonce qui va inquiéter Red Bull !

Pierrick Levallet

L’avenir de Max Verstappen est l’un des fils rouges de cette saison 2026 de F1. Le quadruple champion du monde n’a pas caché son mécontentement à l’égard de la nouvelle réglementation qui est entrée en vigueur cette année. Le Néerlandais pourrait ainsi envisager un départ si la situation ne s’améliore pas. Et une annonce ne risque pas de rassurer Red Bull à cet égard.

Et si Max Verstappen quittait la F1 à l’issue de cette saison ? Le Néerlandais n’a pas caché son agacement concernant la nouvelle réglementation. Le quadruple champion du monde a d’ailleurs craqué après le Grand Prix de Chine, qu’il n’a pas pu terminer en raison d’un abandon. « C'est toujours aussi terrible. Je ne sais pas, si quelqu'un aime ça, c'est qu'il ne comprend vraiment rien à la course. Non, ce n'est pas drôle du tout. C'est comme jouer à Mario Kart. Ce n'est pas de la course » avait pesté le pilote de Red Bull.

F1 : Verstappen crée un malaise et se fait recadrer, «il ferait bien d’écouter son père» https://t.co/IU5sK54NjL — le10sport (@le10sport) March 23, 2026

Max Verstappen en plein malaise en F1 ? En parallèle, Max Verstappen n’a jamais caché son envie de vouloir explorer d’autres horizons du sport automobile. Il a notamment pris part au Nürburgring le week-end dernier, et avait même remporté la victoire avant de voir celle-ci être annulée pour disqualification. Alors si la situation ne s’arrange pas en F1, Super Max pourrait remettre son avenir en cause. Le malaise dans lequel il est plongé pourrait l’y pousser à y penser, et cela ne devrait pas rassurer Red Bull.