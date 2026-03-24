Lewis Hamilton - Nouvelle escapade avec Kim Kardashian : Les photos qui font réagir sur les réseaux sociaux !

Pierrick Levallet

La vie sentimentale de Lewis Hamilton fait parler depuis quelques semaines maintenant. Le septuple champion du monde de F1 aurait retrouvé l’amour dans les bras de Kim Kardashian. Le couple de stars semble d’ailleurs s’être offert une nouvelle escapade. Et des photos n’ont pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux.

Depuis sa rupture avec la chanteuse Nicole Scherzinger en 2015, Lewis Hamilton s’était montré plutôt discret sur sa vie amoureuse. Quelques aventures ont été prêtées au septuple champion du monde de F1, comme avec Rihanna, Shakira, Sofia Vergara, Gigi Hadid ou encore Nicki Minaj. Mais depuis le début d’année, le pilote de Ferrari semble avoir retrouvé l’amour dans les bras de Kim Kardashian. Les deux stars se seraient rapprochées ces dernières semaines. Le Britannique et la femme d’affaires américaine ont notamment passé des séjours ensemble en Angleterre, à Paris, en Arizona aux Etats-Unis et ont fait une apparition remarquée pendant le Super Bowl.

Wait — Lewis Hamilton out in Tokyo with Kim Kardashian and Khloé Kardashian‼️



The trio were spotted shopping, and Kim was literally holding onto Lewis’ arm🤭 pic.twitter.com/tXbiILIBo7 — HouseOfVanity (@HouseOfVanity88) March 22, 2026

Lewis Hamilton s'offre un nouveau séjour avec Kim Kardashian Et alors que la F1 ne reprend du service que ce week-end, Lewis Hamilton semble avoir profité de son temps libre pour s’offrir une nouvelle escapade avec sa dulcinée. Le pilote de 41 ans et Kim Kardashian ont en effet été aperçus à Tokyo en train de faire du shopping. Le couple était accompagné de Khloe Kardashian, sœur de la superstar de 45 ans. Lewis Hamilton aurait même échangé avec Saint West, le fils aîné de Kim Kardashian. Les deux stars ont même pris le temps de saluer rapidement les photographes. Les clichés ont d’ailleurs commencé à faire le tour des réseaux sociaux, et n’ont pas manqué de susciter quelques réactions.