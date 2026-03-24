F1: Lewis Hamilton lance des accusations qui font réagir !

Il y a quelques jours, Lewis Hamilton s’est publiquement interrogé sur Mercedes, son ancienne équipe qui réalise un excellent début de saison. « Je sais comment ça fonctionne là-bas », avait lancé la star de Ferrari, dont les déclarations ne sont pas restées sans réponse…
Depuis le début de la saison, Mercedes réalise un sans-faute grâce à George Russell et Kimi Antonelli, qui ont respectivement remporté le Grand Prix d’Australie puis le Grand Prix de Chine. Dès les qualifications, les monoplaces ont fait forte impression, de quoi éveiller les soupçons de Lewis Hamilton concernant le moteur de son ancienne équipe.
« J’ai été chez Mercedes pendant très, très longtemps. Donc je sais comment ça fonctionne là-bas, confiait le Britannique en Chine, faisait référence au mode moteur dédié aux qualifications qui avait fait la réussite de Mercedes durant plusieurs années. Et en qualifications, ils ont un autre mode qu’ils peuvent activer, un peu comme le ’party mode’ à l’époque. Et une fois qu’ils arrivent en Q2, ils l’activent, et nous, nous n’avons pas ça, quel que soit ce que c’est. En course, évidemment, ils n’ont pas ce mode. Ils ont quand même un avantage global. Et nous devons comprendre d’où il vient. Mais ils arrivent à extraire quelque chose en plus, particulièrement en Q2. On le voit en Q1, nous ne sommes pas si loin. Et puis soudain, il y a un énorme saut. On est à un dixième en Q1, je crois, puis d’un coup c’est encore une demi-seconde de plus. C’est un grand pas ».
McLaren répond aux « c*nneries » de Lewis Hamilton
Mais Lewis Hamilton se trompe à en croire McLaren, motorisé par Mercedes. Zak Brown a récemment répondu aux « c*nneries » prononcées par Lewis Hamilton : « Au final, nous avons installé dans la voiture le groupe propulseur que HPP et Mercedes auront conçu pour nous, et nous en sommes très satisfaits. Je pense vraiment que c’est une tempête dans un verre d’eau. Évidemment, en Formule 1, le moindre avantage est souvent présenté comme un énorme avantage, et dans une certaine mesure c’est vrai. Mais je ne suis pas inquiet à propos de toute cette histoire ».
« Quand vous êtes un peu en retrait, vous vous mettez des idées en tête »
De son côté, Lando Norris a également affirmé que Lewis Hamilton faisait fausse route. « Nous n'avons pas ça », a-t-il confié dans des propos rapportés par Motorsport. Le champion du monde voit mal également Mercedes utiliser un mode moteur spécial : « Non. Parfois, quand vous êtes un peu en retrait, vous vous mettez des idées en tête. »