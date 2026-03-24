F1: Lewis Hamilton lance des accusations qui font réagir !

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Il y a quelques jours, Lewis Hamilton s’est publiquement interrogé sur Mercedes, son ancienne équipe qui réalise un excellent début de saison. « Je sais comment ça fonctionne là-bas », avait lancé la star de Ferrari, dont les déclarations ne sont pas restées sans réponse…

Depuis le début de la saison, Mercedes réalise un sans-faute grâce à George Russell et Kimi Antonelli, qui ont respectivement remporté le Grand Prix d’Australie puis le Grand Prix de Chine. Dès les qualifications, les monoplaces ont fait forte impression, de quoi éveiller les soupçons de Lewis Hamilton concernant le moteur de son ancienne équipe.

« J’ai été chez Mercedes pendant très, très longtemps. Donc je sais comment ça fonctionne là-bas, confiait le Britannique en Chine, faisait référence au mode moteur dédié aux qualifications qui avait fait la réussite de Mercedes durant plusieurs années. Et en qualifications, ils ont un autre mode qu’ils peuvent activer, un peu comme le ’party mode’ à l’époque. Et une fois qu’ils arrivent en Q2, ils l’activent, et nous, nous n’avons pas ça, quel que soit ce que c’est. En course, évidemment, ils n’ont pas ce mode. Ils ont quand même un avantage global. Et nous devons comprendre d’où il vient. Mais ils arrivent à extraire quelque chose en plus, particulièrement en Q2. On le voit en Q1, nous ne sommes pas si loin. Et puis soudain, il y a un énorme saut. On est à un dixième en Q1, je crois, puis d’un coup c’est encore une demi-seconde de plus. C’est un grand pas ».