F1 : Ferrari refuse la signature d'un prodige... qui succède finalement à Lewis Hamilton !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cette saison, la hiérarchie en Formule 1 a de nouveau été bouleversée puisque Mercedes survole la concurrence bien que Ferrari tente encore de se battre, sans être en mesure d'arracher la victoire pour le moment. Et une autre information risque d'agacer les supporters de la Scuderia.

Lorsque Lewis Hamilton a décidé d'annoncer son départ de Mercedes pour rejoindre Ferrari, Toto Wolff avait décidé de se laisser le temps de la réflexion pour choisir la meilleure solution pour remplacer le septuple champion du monde. Il a ainsi décidé de laisser à George Russell le soin de devenir le leader de l'équipe et c'est finalement le très jeune Kimi Antonelli qui a rejoint Mercedes pour remplacer Lewis Hamilton. Un choix largement critiqué compte tenu de la faible expérience du jeune italien. Mais Toto Wolff a toujours assumé sa décision et cela lui donne aujourd'hui raison puisque Kimi Antonelli a remporté son premier Grand Prix, en Chine lors de la dernière course. Il est ainsi devenu le premier italien à s'imposer depuis quasiment 20 ans, ce qui a suscité une réaction mitigée dans son pays clairement partagée entre la victoire historique d'un pilote originaire de l'Italie et le fait qu'il ait battu les Ferrari. D'ailleurs, les propos du père de Kimi Antonelli devraient donner encore plus de regrets aux fans de la Scuderia.

F1, GP de Chine : à 19 ans, l’Italien Kimi Antonelli réalise « un rêve » et remporte sa première course en patron



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Ferrari a raté Antonelli ! « Kimi a été convoqué chez Ferrari comme jeune pilote de karting prometteur, repéré par Massimo Rivola. Il avait 11 ans, et il a même essayé le simulateur à Maranello – le même que celui utilisé par les membres de l’académie. Tout était prêt. Maurizio Arrivabene, qui dirigeait alors le département compétition, a estimé que mon fils était encore trop jeune. Quelques mois plus tard, Mercedes nous a contactés et la suite appartient à l’histoire », a-t-il confié dans une interview accordée à Formula Passion.