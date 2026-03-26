F1 : Max Verstappen pète les plombs et vire un journaliste !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En ce début de saison, Max Verstappen est très tendu. Régulièrement critique contre la nouvelle réglementation et les monoplaces actuelles, le quadruple champion du monde de Formule 1 s'est une nouvelle fois montré très remonté à l'occasion de la traditionnelle conférence de presse avant un week-end de Grand Prix.

Après sa parenthèse en GT3 sur la Nordschleife du Nürburgring, Max Verstappen est de retour dans les paddocks de F1 en marge du troisième Grand Prix de la saison à Suzuka au Japon ce dimanche. Et le quadruple champion du monde, qui adore ce circuit, ne doit toutefois pas être particulièrement ravi de revenir en Formule 1. Et pour cause, depuis le début de la saison, il ne cesse de critiquer la nouvelle réglementation et les nouvelles monoplaces qui ne mettent pas assez en avant les qualités de pilotage à ses yeux.

Max Verstappen made the start of his press conference here in Suzuka today conditional on the absence of The Guardian journalist, Giles Richards.

“I’ll only start when he leaves.”



When questioned by the journalist about the reason, Max said it was because of the question he… pic.twitter.com/D1qX6f4XIq — RBR Hub (@RBRHub) March 26, 2026

Verstappen demande à Red Bull d'exclure un journaliste Et visiblement, il est toujours très tendu. Présent devant les médias dans l'hospitalité Red Bull pour une conférence de presse, comme avant chaque week-end de course, Max Verstappen n'a pas apprécié la présence du journaliste du Guardian, Giles Richards. Et il n'a pas manqué de le faire savoir. « Je ne parle pas tant qu’il n’est pas parti », lance d'emblée le pilote néerlandais, ce qui surprend le journaliste britannique. « Sérieusement ? », demande-t-il, ce à quoi Max Verstappen va répondre très simplement : « Oui ». Et la suite de l'échange est animé comme le rapporte Nextgen-auto.com : Richards : « À cause de la question de l’année dernière ? » Verstappen : « Oui. » Richards : « Vous voulez que je parte ? » Verstappen : « Oui. » Richards : « C’est juste la question que je vous ai posée à Abou Dhabi ? » Verstappen : « Oui. » Richards : « À propos de l’Espagne ? » Verstappen : « Fichez le camp. » Richards : « Ça vous énerve vraiment à ce point ? » Verstappen : « Oui, fichez le camp. »