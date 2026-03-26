F1 : Max Verstappen pète les plombs et vire un journaliste !

En ce début de saison, Max Verstappen est très tendu. Régulièrement critique contre la nouvelle réglementation et les monoplaces actuelles, le quadruple champion du monde de Formule 1 s'est une nouvelle fois montré très remonté à l'occasion de la traditionnelle conférence de presse avant un week-end de Grand Prix.
Après sa parenthèse en GT3 sur la Nordschleife du Nürburgring, Max Verstappen est de retour dans les paddocks de F1 en marge du troisième Grand Prix de la saison à Suzuka au Japon ce dimanche. Et le quadruple champion du monde, qui adore ce circuit, ne doit toutefois pas être particulièrement ravi de revenir en Formule 1. Et pour cause, depuis le début de la saison, il ne cesse de critiquer la nouvelle réglementation et les nouvelles monoplaces qui ne mettent pas assez en avant les qualités de pilotage à ses yeux.
Verstappen demande à Red Bull d'exclure un journaliste
Et visiblement, il est toujours très tendu. Présent devant les médias dans l'hospitalité Red Bull pour une conférence de presse, comme avant chaque week-end de course, Max Verstappen n'a pas apprécié la présence du journaliste du Guardian, Giles Richards. Et il n'a pas manqué de le faire savoir. « Je ne parle pas tant qu’il n’est pas parti », lance d'emblée le pilote néerlandais, ce qui surprend le journaliste britannique. « Sérieusement ? », demande-t-il, ce à quoi Max Verstappen va répondre très simplement : « Oui ». Et la suite de l'échange est animé comme le rapporte Nextgen-auto.com :
Richards : « À cause de la question de l’année dernière ? »
Verstappen : « Oui. »
Richards : « Vous voulez que je parte ? »
Verstappen : « Oui. »
Richards : « C’est juste la question que je vous ai posée à Abou Dhabi ? »
Verstappen : « Oui. »
Richards : « À propos de l’Espagne ? »
Verstappen : « Fichez le camp. »
Richards : « Ça vous énerve vraiment à ce point ? »
Verstappen : « Oui, fichez le camp. »
Un contentieux qui date de l'année dernière
Mais alors, d'où vient cette animosité ? Pour le comprendre, il faut remonter au dernier Grand Prix de la saison dernière à Abou Dhabi. Une course remportée par Max Verstappen, mais qui n'avait pas suffi au Néerlandais pour conserver son titre qui était finalement revenu à Lando Norris pour deux points seulement. Après la course, Giles Richards avait alors demandé à Max Verstappen s'il ne regrettait pas son comportement survenu plus tôt dans la saison lors du Grand Prix d'Espagne. Le pilote Red Bull avait effectivement été sanctionné pour avoir accroché volontairement George Russell ce qui lui avait fait perdre de précieux points qui auraient pu lui permettre de décrocher une cinquième couronne mondiale. Mais il n'avait pas du tout apprécié cette question. « Vous oubliez tout le reste de ma saison. Vous ne parlez que de Barcelone. Je savais que ça arriverait. Vous me faites sourire bêtement. Je ne sais pas. Oui, ça fait partie de la course, au final. On apprend de ses erreurs. Le championnat ne compte que 24 manches. J’ai aussi reçu pas mal de cadeaux de Noël avant l’heure en deuxième partie de saison (de la part des pilotes McLaren), alors vous pouvez aussi poser des questions là-dessus », avait alors répondu Max Verstappen à Gilles Richards. Et quatre mois plus tard, le pilote Red Bull n'a visiblement pas pardonné au journaliste du Guardian...