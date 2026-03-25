Lewis Hamilton : Les nouvelles confidences dans la presse sur son couple avec Kim Kardashian !

Pierrick Levallet

La vie sentimentale de Lewis Hamilton affole la toile ces dernières semaines. Le septuple champion du monde de F1 fait l’objet de rumeurs concernant une potentielle relation amoureuse avec Kim Kardashian. De nouvelles confidences sont d’ailleurs tombées dans la presse au sujet du couple entre le pilote de Ferrari et la superstar américaine.

Lewis Hamilton est au coeur des spéculations en ce moment. Sa vie sentimentale ne cesse d’affoler la toile ces derniers jours. Plus de 10 ans après sa rupture avec la chanteuse Nicole Scherzinger, le septuple champion du monde de F1 aurait enfin retrouvé l’amour dans les bras de... Kim Kardashian ! Les deux stars ont plusieurs fois été aperçues ensemble ces dernières semaines.

Lewis Hamilton en couple avec Kim Kardashian : L’annonce qui promet du lourd en F1 ? https://t.co/lrcZ6SSorE — le10sport (@le10sport) March 23, 2026

Lewis Hamilton et Kim Kardashian, le couple le plus en vue de 2026 ? Les rumeurs ont commencé lorsque Lewis Hamilton et Kim Kardashian ont passé un séjour dans les Cotswolds en Angleterre en février. Le pilote de Ferrari et la superstar américaine ont ensuite été vus à Paris, en Arizona et ont fait une apparition remarquée au Super Bowl. Et le week-end dernier, le Britannique et la femme d’affaires de 45 ans ont profité d’une petite pause en F1 pour se voir à Tokyo au Japon. De nouvelles confidences sont d’ailleurs tombées dans la presse sur le couple sans doute le plus en vue du début d’année 2026.