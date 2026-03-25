Lewis Hamilton : Les nouvelles confidences dans la presse sur son couple avec Kim Kardashian !

La vie sentimentale de Lewis Hamilton affole la toile ces dernières semaines. Le septuple champion du monde de F1 fait l’objet de rumeurs concernant une potentielle relation amoureuse avec Kim Kardashian. De nouvelles confidences sont d’ailleurs tombées dans la presse au sujet du couple entre le pilote de Ferrari et la superstar américaine.
Lewis Hamilton est au coeur des spéculations en ce moment. Sa vie sentimentale ne cesse d’affoler la toile ces derniers jours. Plus de 10 ans après sa rupture avec la chanteuse Nicole Scherzinger, le septuple champion du monde de F1 aurait enfin retrouvé l’amour dans les bras de... Kim Kardashian ! Les deux stars ont plusieurs fois été aperçues ensemble ces dernières semaines.
Lewis Hamilton et Kim Kardashian, le couple le plus en vue de 2026 ?
Les rumeurs ont commencé lorsque Lewis Hamilton et Kim Kardashian ont passé un séjour dans les Cotswolds en Angleterre en février. Le pilote de Ferrari et la superstar américaine ont ensuite été vus à Paris, en Arizona et ont fait une apparition remarquée au Super Bowl. Et le week-end dernier, le Britannique et la femme d’affaires de 45 ans ont profité d’une petite pause en F1 pour se voir à Tokyo au Japon. De nouvelles confidences sont d’ailleurs tombées dans la presse sur le couple sans doute le plus en vue du début d’année 2026.
«Ce n’est pas juste une relation comme ça»
« Lewis Hamilton, c’est quelqu’un de décontracté, qui véhicule une bonne énergie. La famille de Kim l’apprécie, et elle l’estime vraiment beaucoup. Ils sont tous les deux très pris par leurs carrières mais ils se voient autant qu’ils le peuvent. Ce n’est pas juste une relation comme ça. Il en faut beaucoup pour capturer l’intérêt de Kim, et là elle est vraiment captivée » a confié une source au magazine People. Visiblement, Lewis Hamilton et Kim Kardashian vivraient une idylle parfaite jusqu’à présent. Une auréole de mystère plane encore au-dessus de leur relation, qui n'a pas été officialisée de vive voix.