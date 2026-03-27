F1 : Verstappen a craqué, Hamilton n'est pas d'accord avec lui !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis le début de saison, Max Verstappen n’a pas hésité à critiquer les nouvelles réglementations. Le Néerlandais s’est montré très critique envers les nouvelles monoplaces également. A l’approche du Grand Prix du Japon, Lewis Hamilton a lui aussi donné son avis, ce dernier étant vraisemblablement en total désaccord avec le pilote Red Bull.

En difficulté sur ce début de saison 2026, Max Verstappen n’a pas hésité à ouvertement critiquer les nouvelles réglementations en Formule 1. « Ce n'est pas très Formule 1. Cela ressemble plus à de la Formule E sous stéroïdes. Mais le règlement est le même pour tout le monde, donc il faut faire avec. Et ça, ce n'est pas mon problème, parce que je suis favorable à des chances équitables. Mais en tant que pilote, j'aime rouler à fond. Et en ce moment, on ne peut pas rouler comme ça », confiait notamment le Néerlandais il y a quelques semaines.

🗣️ Hamilton contradice a Verstappen: “Las carreras deberían ser así”



🤝 El siete veces campeón reafirma su apoyo a la nueva F1: “En 20 años este es el único coche con el que puedes seguir en alta velocidad”https://t.co/Zk8w0jr8jD — AS Motor (@AS_Motor) March 26, 2026

« La F1 n’a pas connu ce genre de courses depuis très, très longtemps » En progrès notables chez Ferrari, Lewis Hamilton lui, n’est clairement pas d’accord avec Verstappen et apprécie ces nouvelles monoplaces. « Les courses devraient être comme ça, avec des échanges de coups. On ne peut pas se contenter d’un simple dépassement. En karting, c’est comme ça : les pilotes s’échangent les places et on ne peut pas s’échapper. Personne n’a jamais qualifié le karting de course « yo-yo » ; c’est le meilleur type de course, et la F1 n’a pas connu ce genre de courses depuis très, très longtemps. Suzuka est l'un des meilleurs circuits pour les pilotes, mais il ne donnait pas lieu aux meilleures courses. Si cela change désormais, nous pourrons accorder à ce circuit la place qu'il mérite en termes de courses », a ainsi confié Hamilton dans des propos relayés par AS.