F1 - Max Verstappen : Le transfert chez Red Bull qui fait peur !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 28 ans, Max Verstappen est aujourd'hui l'une des stars de la Formule 1. Si le Néerlandais fait les beaux jours de Red Bull, on ne peut pas forcément dire que ceux qui ont été ses coéquipiers s'épanouissent à ses côtés. En effet, travailler aux côtés de Verstappen ne serait pas une mince affaire. De quoi faire peur au moment de mettre les pieds chez Red Bull.

Piloter chez Red Bull comme coéquipier de Max Verstappen, est-ce vraiment une chance ? C'est Sergio Pérez qui avait lâché un pavé dans la marre récemment. Le Mexicain, qui a piloté aux côtés du Néerlandais, avait raconté à quel point cette expérience avait été difficile à vivre pour lui. Aujourd'hui, c'est un certain Isack Hadjar qui est le coéquipier de Verstappen. Le Français a été recruté par Red Bull pour cette saison 2026. Le début d'un nouveau chapitre pour Hadjar, qui a confirmé arriver avec une certaine crainte...

F1 : Max Verstappen pète les plombs et vire un journaliste ! https://t.co/ivfGIJ9vpB — le10sport (@le10sport) March 26, 2026

« Je serais fou de ne pas avoir peur » En 2026, Isack Hadjar est donc devenu le coéquipier de Max Verstappen. Le Français s'est confié sur ce sujet dans un entretien accordé à L'Equipe et c'est ainsi qu'il a pu expliquer : « Débarquer chez Red Bull à côté de Verstappen, ça fait peur ? Évidemment. Je serais fou de ne pas avoir peur. Ça me fait peur de ne pas être au niveau. Mais l'excitation du défi prend quand même le dessus sur cette appréhension ».