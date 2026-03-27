F1 : Verstappen perd ses nerfs, le journaliste qui l’a fait craquer sort du silence

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Avant la troisième course de la saison au Japon, Max Verstappen s'est présenté en conférence de presse ce jeudi et a provoqué un malaise en refusant de répondre aux questions tant qu'un journaliste ne quittait pas la salle. La personne concernée, officiant au Guardian, a pris la parole après la séquence.

C’est une scène improbable à laquelle ont assisté les journalistes présents à la conférence de presse de Max Verstappen ce jeudi à Suzuka, en vue du Grand Prix du Japon. Le pilote de Red Bull a refusé de répondre aux questions tant que Giles Richards, officiant au Guardian, était présent dans la salle. Le journaliste a fini par plier bagage, afin de laisser Max Verstappen s’exprimer. Le Néerlandais a encore en travers de la gorge une question du journaliste britannique dans la foulée du sacre de Lando Norris concernant son accrochage avec George Russell survenu un peu plus tôt dans la saison, à Barcelone. « Vous oubliez toutes les autres choses qui sont arrivées durant ma saison. Mais la seule que vous mentionnez, c'est Barcelone, avait répondu Verstappen. Je me doutais que ça allait arriver. Et vous souriez bêtement... Cela fait partie de la course, et on apprend de ses erreurs. Il y a 24 courses dans le Championnat et j'ai aussi reçu beaucoup de cadeaux de Noël avant l'heure durant la seconde moitié de la saison... »

Max Verstappen ejected a journalist from his news conference at the Japanese Grand Prix.



It's because of a row that dates back to last year's season finale in Abu Dhabi. pic.twitter.com/4CSVquzaah — BBC Sport (@BBCSport) March 26, 2026

« Un incident survenu l’an dernier a visiblement touché un point sensible » Dans sa chronique, rapporté par Nextgen-Auto, Giles Richards a regretté la réaction de Max Verstappen au Japon. « Dans l’ensemble, je bénéficie d’une carrière extrêmement privilégiée, rémunérée pour couvrir la Formule 1, un sport que j’adore depuis 1976. Je rechigne donc à me plaindre, mais j’ai été profondément déçu lorsque Max Verstappen a choisi de m’expulser de sa conférence de presse jeudi, lors du Grand Prix du Japon, à cause d’une question posée en fin de saison dernière. Notre première rencontre en 2026 a eu lieu à Suzuka, où il s’est avéré que le Néerlandais avait une mémoire d’éléphant. Lorsqu’il m’a vu, il m’a dévisagé, a souri et a déclaré qu’il ne parlerait pas tant que je serais là. Au cours d’un bref échange de 30 secondes, il m’a dit de « dégager ». On ne m’a jamais demandé de quitter une conférence de presse. C’est extrêmement rare pour un journaliste en F1, et rares sont ceux qui peuvent se souvenir de plus d’un ou deux exemples. En plus de dix ans de couverture de ce sport, j’ai interviewé Verstappen une douzaine de fois, toujours dans une ambiance amicale et détendue. Son talent exceptionnel lui a valu des éloges et de l’admiration dans ces articles, tandis que les critiques ont été rares et justifiées. Un incident survenu l’an dernier, cependant, a visiblement touché un point sensible », a écrit le journaliste, revenant sur les origines de la colère de Max Verstappen. « Lors du Grand Prix d’Espagne, Verstappen a percuté la voiture de George Russell, ce qui lui a valu une pénalité de 10 secondes. Il est passé de la cinquième à la dixième place et a perdu neuf points. À la fin de la saison, après une remontée spectaculaire (que j’ai chaleureusement saluée) et un peu de chance, McLaren ayant perdu des points lors des dernières courses, Verstappen a manqué de peu le titre, à deux points près. Après la dernière course de la saison à Abou Dhabi, je lui ai demandé ce qu’il pensait de cet incident et s’il avait des regrets, une question qu’il fallait poser. Verstappen s’est offusqué. « Vous oubliez tout le reste de ma saison. Vous ne mentionnez que Barcelone. Je savais que ça arriverait. Vous me faites un sourire idiot. Je ne suis pas sûr d’avoir eu un sourire idiot. J’ai été franchement décontenancé par la véhémence de sa réponse, ce qui a peut-être provoqué un sourire nerveux. Mais je ne trouvais pas ça drôle, et je ne prenais aucun plaisir à me moquer de lui », se défend Giles Richards.