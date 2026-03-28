Verstappen : Le moment «très difficile» chez Red Bull, seul un «miracle» peut le sauver ?

En grande difficulté sur ce début de saison 2026, Max Verstappen ne décolère pas. Toujours en retrait sur ce début de week-end au Japon, le quadruple champion du monde avoue traverser un moment difficile chez Red Bull, et ne se fait guère d’espoirs pour la suite des événements au Japon. Explications.
Rien ne semble aller pour Max Verstappen en ce début de saison 2026. Après deux premières courses plutôt difficiles en Australie et en Chine, le quadruple champion du monde, qui n’a cessé de pester à l’encontre des nouvelles réglementations, n’a pas démarré son week-end au Japon de la meilleure des manières. Septième de la première séance d’essais libres derrière les Mercedes, McLaren, et les Ferrari, le Néerlandais n’a pas fait mieux lors de la seconde séance avec une inquiétante dixième place.
« Ce n’était pas très bon, pour être honnête »
Clairement, pouvoir se battre à l’avant afin de jouer la gagne semble actuellement hors d’atteinte pour Verstappen, qui a reconnu une période très compliquée au sein de son écurie devant la presse. « Oui, ce n’était pas très bon, pour être honnête. On manque d’équilibre, d’adhérence… deux problèmes opposés entre les deux séances, et aucun des deux n’était satisfaisant », a ainsi confié un Max Verstappen très déçu dans des propos rapportés par l’Auto Journal.
« Je ne m’attends pas à des miracles du jour au lendemain »
« On essaie de corriger un point, et ça en crée un autre. On n’arrive tout simplement pas à trouver un bon équilibre. Cette instabilité rend la voiture particulièrement difficile à exploiter, que ce soit sur un tour rapide ou sur des relais plus longs. En même temps, c’est très difficile à résoudre pour le moment, donc je ne m’attends pas à des miracles du jour au lendemain. On doit simplement mieux comprendre nos problèmes et d’où ils viennent », conclut un Max Verstappen qui va tout de même tenter de se rattraper lors des qualifications ce samedi matin (07h, heure française).