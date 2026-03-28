Verstappen : Le moment «très difficile» chez Red Bull, seul un «miracle» peut le sauver ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En grande difficulté sur ce début de saison 2026, Max Verstappen ne décolère pas. Toujours en retrait sur ce début de week-end au Japon, le quadruple champion du monde avoue traverser un moment difficile chez Red Bull, et ne se fait guère d’espoirs pour la suite des événements au Japon. Explications.

Rien ne semble aller pour Max Verstappen en ce début de saison 2026. Après deux premières courses plutôt difficiles en Australie et en Chine, le quadruple champion du monde, qui n’a cessé de pester à l’encontre des nouvelles réglementations, n’a pas démarré son week-end au Japon de la meilleure des manières. Septième de la première séance d’essais libres derrière les Mercedes, McLaren, et les Ferrari, le Néerlandais n’a pas fait mieux lors de la seconde séance avec une inquiétante dixième place.

🏁 Fin de la journée du vendredi et de la FP2 à Suzuka 🏁



Oscar Piastri signe le meilleur temps mais Mercedes confirme son très gros rythme avec le 2e et 3e chrono 🙌



C'est plus compliqué pour Red Bull 10e et 15e, Fernando Alonso a repris le volant après la naissance de son… pic.twitter.com/kzZ7lH0Eaz — Tear Off (@TearOffFR) March 27, 2026

« Ce n’était pas très bon, pour être honnête » Clairement, pouvoir se battre à l’avant afin de jouer la gagne semble actuellement hors d’atteinte pour Verstappen, qui a reconnu une période très compliquée au sein de son écurie devant la presse. « Oui, ce n’était pas très bon, pour être honnête. On manque d’équilibre, d’adhérence… deux problèmes opposés entre les deux séances, et aucun des deux n’était satisfaisant », a ainsi confié un Max Verstappen très déçu dans des propos rapportés par l’Auto Journal.