F1 - Red Bull : Verstappen poussé au départ sur RMC, «il faut qu’il s’en aille»

À la veille du Grand Prix du Japon, Max Verstappen expliquait après de nouvelles qualifications difficiles avoir dépassé le stade de la colère et de la frustration, lui qui se montre très critique contre les changements apportés en Formule 1 cette saison. Cette situation pourrait-il l’amener à tout plaquer ? Pour ce journaliste, cela serait préférable pour le Néerlandais.
Les week-ends de Formule 1 se suivent et se ressemblent pour Max Verstappen. Très critique à l’encontre du nouveau règlement technique entré en vigueur cette saison, la star de Red Bull enchaîne les déclarations qui laissent transparaître un mal-être dans la discipline. « Je ne suis même plus frustré, j'ai dépassé ça. Je ne sais pas quel est le bon mot pour ça. Sincèrement, je ne sais pas quoi en penser. Il n'y a probablement pas de mot. Il n'y a pas de mot, je ne sais pas... Ça ne m'énerve plus, ça ne me déçoit plus ou ne me frustre plus », déclarait ce samedi Max Verstappen, éliminé dès la Q2 au Japon
Verstappen désabusé
« Il y a tout simplement des éléments sur la voiture qui ne fonctionnent pas comme ils devraient, et ça nous handicape, au point que même quand on fait simplement des changements de réglages comme on avait l'habitude de faire par le passé, ça ne réagit tout simplement pas. On a fait des changements tout le week-end, mais en même temps on a aussi quelques problèmes sur la voiture qu'on essaie de régler, et c'était encore pire en qualifications par rapport aux EL3. Dès que j'essaie vraiment d'attaquer, c'est complètement instable, et ça ne donne absolument pas confiance pour attaquer le moindre virage. J'étais juste coincé, je ne pouvais pas attaquer davantage », a ajouté Max Verstappen.
« Si Verstappen en a vraiment ras le bol de la F1, il faut qu’il s’en aille »
Alors que certains observateurs se demandent si le Néerlandais n’est pas tout simplement en train de perdre sa passion pour la Formule 1, lui qui est de plus en plus tenté par l’endurance, Christophe Cessieux estime qu’il doit se retirer. « Je vais citer Christian Prudhomme qui disait que le Tour de France était plus grand que n’importe quel coureur, et je pense que la Formule 1 est plus grande que Verstappen et tous les pilotes. Si Verstappen en a vraiment ras le bol de la F1, il faut qu’il s’en aille, a confié le journaliste de RMC dans les Grandes Gueules du Sport. Je pense qu’il reviendra, dans deux ou trois ans une fois qu’il aura goûté à d’autres plaisirs, comme il l’a fait il y a quelques semaines avec Nürburgring, il reviendra avec l’envie et sans doute avec un volant plus compétitif que l’actuel. Je pense qu’il a fait le tour de la question, aujourd’hui il en a ras le bol. Ça peut se comprendre, c’est un vrai pilote qui a besoin de vraie mécanique, là les courses Mario Kart, ça ne lui va pas. Pour moi, ce n’est pas un problème pour la Formule 1, elle s’en passera, mais il reviendra encore plus grand je pense. »