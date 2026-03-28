F1 - Red Bull : Verstappen poussé au départ sur RMC, «il faut qu’il s’en aille»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À la veille du Grand Prix du Japon, Max Verstappen expliquait après de nouvelles qualifications difficiles avoir dépassé le stade de la colère et de la frustration, lui qui se montre très critique contre les changements apportés en Formule 1 cette saison. Cette situation pourrait-il l’amener à tout plaquer ? Pour ce journaliste, cela serait préférable pour le Néerlandais.

Les week-ends de Formule 1 se suivent et se ressemblent pour Max Verstappen. Très critique à l’encontre du nouveau règlement technique entré en vigueur cette saison, la star de Red Bull enchaîne les déclarations qui laissent transparaître un mal-être dans la discipline. « Je ne suis même plus frustré, j'ai dépassé ça. Je ne sais pas quel est le bon mot pour ça. Sincèrement, je ne sais pas quoi en penser. Il n'y a probablement pas de mot. Il n'y a pas de mot, je ne sais pas... Ça ne m'énerve plus, ça ne me déçoit plus ou ne me frustre plus », déclarait ce samedi Max Verstappen, éliminé dès la Q2 au Japon

F1 : La sortie de Verstappen qui en dit long sur son calvaire… https://t.co/kyaqqaJvSh — le10sport (@le10sport) March 28, 2026

Verstappen désabusé « Il y a tout simplement des éléments sur la voiture qui ne fonctionnent pas comme ils devraient, et ça nous handicape, au point que même quand on fait simplement des changements de réglages comme on avait l'habitude de faire par le passé, ça ne réagit tout simplement pas. On a fait des changements tout le week-end, mais en même temps on a aussi quelques problèmes sur la voiture qu'on essaie de régler, et c'était encore pire en qualifications par rapport aux EL3. Dès que j'essaie vraiment d'attaquer, c'est complètement instable, et ça ne donne absolument pas confiance pour attaquer le moindre virage. J'étais juste coincé, je ne pouvais pas attaquer davantage », a ajouté Max Verstappen.