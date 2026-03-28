F1 - «C'est une p*tain de blague» : Charles Leclerc pète les plombs !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pourtant auteur d'un excellent début de saison au volant d'une Ferrari seulement dominée par Mercedes, Charles Leclerc n'a toutefois pas manqué de s'agacer du comportement de sa monoplace lors de la séance de qualifications à Suzuka. Ou plutôt d'un nouveau changement dans la réglementation.

La nouvelle réglementation en Formule 1 n'en finit plus d'être commentée... et surtout critiquée. Et alors que jusque-là, les pilotes Ferrari étaient plutôt discrets, la séance de qualifications à Suzuka a rebattu les cartes. En effet, Charles Leclerc, finalement quatrième sur la grille, n'a pas caché sa colère en franchissant la ligne d'arrivée.

😡 El CABREO de Leclerc por radio con este reglamento



❌ "No soporto estas reglas en clasificación. Son una puta broma"



😠 "Voy más rápido en las curvas, acelero antes, y lo pierdo todo en las rectas"#F1 #JapaneseGP 🇯🇵pic.twitter.com/6TQ4emiKmx — The Finish Line 🏁 (@TFinishLine_) March 28, 2026

Leclerc craque face aux nouvelles règles en qualifications « Honnêtement, je ne supporte pas ces règles en qualifications. C’est une putain de blague ! Je suis plus rapide dans les virages, j’accélère plus tôt, bordel… et je perds tout dans la ligne droite ! », a lâché le pilote monégasque à la radio. Charles Leclerc fait ici référence à la gestion de la batterie, qui contraint parfois les pilotes à moins attaquer dans certaines parties du circuit afin de conserver de la puissance à d'autres endroits plus stratégiques. La gestion de l'énergie devient donc plus importante que le pilotage en lui-même à savoir gérer l'attaque, prendre les meilleurs trajectoires ou freiner le plus tard possible. C'est ce qui agace les pilotes, dont Charles Leclerc.