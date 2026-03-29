F1 : «Ce n'est pas amusant», la nouvelle annonce de Verstappen qui ne va pas rassurer Red Bull...

Pierrick Levallet

L’avenir de Max Verstappen fait parler en F1. Le quadruple champion du monde peine au volant de sa monoplace cette saison. Le Néerlandais a expliqué à plusieurs reprises qu’il n’appréciait pas la nouvelle réglementation entrée en vigueur cette année. Et une sa dernière annonce ne devrait pas spécialement rassurer Red Bull pour la suite.

Et si Max Verstappen quittait à la F1 à l’issue de la saison ? Le quadruple champion du monde traverse un début d’année délicat. Le Néerlandais ne s’est pas privé de dire ce qu’il pensait de la nouvelle réglementation entrée en vigueur en 2026. Le pilote de 28 ans ne l’apprécie pas du tout et s’est illustré par quelques craquages, dont celui après le Grand Prix de Chine. Max Verstappen pourrait ainsi quitter la discipline si jamais les choses ne s’améliorent pas au cours des prochains mois. Et sa dernière annonce ne risque pas de rassurer Red Bull.

F1 : Malaise avec Verstappen, ce «joker» qui peut sauver Red Bull ? https://t.co/YW4gYpAdKE — le10sport (@le10sport) March 29, 2026

«Si vous n'y prenez pas de plaisir...» « Quand je suis dans la voiture, je donne toujours tout ce que j'ai. Mais oui, vu la situation actuelle - pas seulement la voiture, mais tout ce que j'ai déjà dit à propos de la Formule 1 -, pour l'instant, ce n'est pas amusant pour moi. Et pour les autres non plus. Mais quand on est loin de chez soi pendant si longtemps, 22 courses au final, il faut faire quelque chose qui nous plaît dans la vie. Je pense que cela s'applique à tous les sportifs. Si vous demandez aux gens 'Comment faites-vous pour maximiser vos performances ?', la réponse commence par le plaisir. Si vous n'y prenez pas de plaisir, vous ne pouvez pas donner le meilleur de vous-même. Dans d'autres domaines, j'essaie de garder ce plaisir. Mais à un moment donné, ça s'épuise aussi » a confié Max Verstappen dans des propos rapportés par Motorsport.com.