«Elle a beaucoup souffert» : En larmes, Florent Manaudou craque sur France Télévisions !

Ce vendredi, Florent Manaudou est de retour à Danse avec les Stars. Si sa soeur Laure a été éliminée il y a tout juste une semaine, le nageur de 35 ans participe au huitième prime de cette saison 15. Mais avant de retrouver Elsa Bois sur les parquets de TF1, Florent Manaudou a fini en larmes sur France Télévisions.
Florent Manaudou faisait partie du casting de la saison 14 de Danse avec les Stars. Et le nageur de 35 ans a fait très bonne figure l'année dernière. En couple avec Elsa Bois dans l'émission (et dans la vie), Florent Manaudou a terminé à la deuxième place, derrière le duo Lenie - Jordan Mouillerac.
«J’aime avoir les larmes aux yeux»
A l'occasion du 15ème anniversaire de Danse avec les Stars, Florent Manaudou refoule les parquets de TF1 ce vendredi soir. Accompagné d'Elsa Bois, il refait le show lors du huitième prime de cette saison. Toutefois, Laure Manaudou n'est pas de la partie. En effet, la soeur de Florent Manaudou a été éliminée de l'émission il y a tout juste une semaine.
«J’aime vraiment la femme qu’elle devient»
Lors d'un entretien accordé à C à vous ce jeudi, Florent Manaudou a revu des images de la surprise qu'il a faite à Laure Manaudou en plein prime de Danse avec les Stars. Ce qui l'a particulièrement ému. La larme à l'oeil, Florent Manaudou a fait passer un message fort à sa soeur Laure sur France 5. « En ce moment, j’ai beaucoup d’émotion… En fait, j’ai plein de projets en ce moment, donc ça me crée de la fatigue et du coup, j’arrive moins à cacher mes émotions, mais ça ne me dérange pas de pleurer. J’aime avoir les larmes aux yeux ! J’ai vu ma sœur évoluer au fur et à mesure de cette émission… Elle a beaucoup souffert des médias entre 2004 et 2015-2016, et la voir danser, chose qu’elle ne savait pas faire, comme nous tous quand on participe… Et s’ouvrir, mettre des émotions [sur les prestations], je trouve ça super beau. J’aime vraiment la femme qu’elle devient, en fait, et je suis fier d’elle. Quand on est champion olympique à dix-sept ans, qu’on est jeté comme ça [en pâture]. En 2004, franchement, c’était difficile et le rapport des médias aux stars – parce que ma sœur est une star, elle a dépassé le cadre du sport – c’est difficile de se cacher. Et la voir maintenant s’épanouir, ça me suffit. J’adore ! », s'est-il livré.