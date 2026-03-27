«Elle a beaucoup souffert» : En larmes, Florent Manaudou craque sur France Télévisions !

Amadou Diawara

Ce vendredi, Florent Manaudou est de retour à Danse avec les Stars. Si sa soeur Laure a été éliminée il y a tout juste une semaine, le nageur de 35 ans participe au huitième prime de cette saison 15. Mais avant de retrouver Elsa Bois sur les parquets de TF1, Florent Manaudou a fini en larmes sur France Télévisions.

Florent Manaudou faisait partie du casting de la saison 14 de Danse avec les Stars. Et le nageur de 35 ans a fait très bonne figure l'année dernière. En couple avec Elsa Bois dans l'émission (et dans la vie), Florent Manaudou a terminé à la deuxième place, derrière le duo Lenie - Jordan Mouillerac.

Laure, Christian et Chris Marques enflamment le parquet avec leur samba sur “Espresso“ de Sabrina Carpenter 🔥



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«J’aime avoir les larmes aux yeux» A l'occasion du 15ème anniversaire de Danse avec les Stars, Florent Manaudou refoule les parquets de TF1 ce vendredi soir. Accompagné d'Elsa Bois, il refait le show lors du huitième prime de cette saison. Toutefois, Laure Manaudou n'est pas de la partie. En effet, la soeur de Florent Manaudou a été éliminée de l'émission il y a tout juste une semaine.