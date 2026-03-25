«Je vois double» : Cette athlète a failli perdre son œil aux JO d'hiver 2026, elle est marquée à vie !

Amadou Diawara

Lors des Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026, une athlète est passé tout près de perdre un œil. Un peu plus d'un mois après son accident, elle a donné de ses nouvelles, révélant qu'elle allait garder une cicatrice à vie, et qu'elle avait toujours des troubles de la vue.

Qualifiée pour les Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026, Kamila Sellier s'est hissée jusqu'en quart de finale du 1500 mètres en short track. Toutefois, l'athlète polonaise a été victime d'un terrible accident sur la glace italienne. En effet, Kamila Sellier a reçu un coup de patin en plein visage. A la suite d'une chute, la patineuse de 25 ans a été touché involontairement par l’Américaine Kristen Santos-Griswold. Ayant perdu brièvement connaissance, Kamila Sellier a été longuement soignée sur place, avant d'être évacuée à l'hôpital de Milan. Alors qu'elle aurait pu perdre son œil, la jeune femme a donné de ses nouvelles cette semaine, soit près d'un mois après l'incident.

❄️ #MilanoCortina2026 | 🏥 Touchée à l'oeil par la lame d'un patin lors d'une épreuve de short-track, la Polonaise Kamila Sellier a subi une intervention chirurgicale.



Elle doit encore passer des "examens pour vérifier la mobilité de ses globes oculaires", a annoncé son équipe. pic.twitter.com/XYZ04nAzge — francetvsport (@francetvsport) February 21, 2026

«Je vais garder cette cicatrice et ma vue restera peut-être floue» « Malheureusement, il y a un risque que l’on se blesse au visage. Je vais garder cette cicatrice et ma vue restera peut-être floue, mais je n’abandonne pas. J’ai une plaque de titane dans l’orbite, sous l’œil. J’ai aussi une fracture sous le sourcil », a confié Kamila Sellier lors d'un entretien accordé à l'émission de télévision polonaise Dzien Dobry TVN.