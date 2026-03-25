«Je vois double» : Cette athlète a failli perdre son œil aux JO d'hiver 2026, elle est marquée à vie !

Lors des Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026, une athlète est passé tout près de perdre un œil. Un peu plus d'un mois après son accident, elle a donné de ses nouvelles, révélant qu'elle allait garder une cicatrice à vie, et qu'elle avait toujours des troubles de la vue.
Qualifiée pour les Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026, Kamila Sellier s'est hissée jusqu'en quart de finale du 1500 mètres en short track. Toutefois, l'athlète polonaise a été victime d'un terrible accident sur la glace italienne. En effet, Kamila Sellier a reçu un coup de patin en plein visage. A la suite d'une chute, la patineuse de 25 ans a été touché involontairement par l’Américaine Kristen Santos-Griswold. Ayant perdu brièvement connaissance, Kamila Sellier a été longuement soignée sur place, avant d'être évacuée à l'hôpital de Milan. Alors qu'elle aurait pu perdre son œil, la jeune femme a donné de ses nouvelles cette semaine, soit près d'un mois après l'incident.
«Je vais garder cette cicatrice et ma vue restera peut-être floue»
« Malheureusement, il y a un risque que l’on se blesse au visage. Je vais garder cette cicatrice et ma vue restera peut-être floue, mais je n’abandonne pas. J’ai une plaque de titane dans l’orbite, sous l’œil. J’ai aussi une fracture sous le sourcil », a confié Kamila Sellier lors d'un entretien accordé à l'émission de télévision polonaise Dzien Dobry TVN.
«J’ai une plaque de titane dans l’orbite»
Dans la foulée, Kamila Sellier en a rajouté une couche : « Le plus gênant, c’est que je vois double quand je regarde vers le haut et parfois aussi quand je regarde vers le bas. C’était un accident très sérieux, mais j’essaye de rester positive, surtout parce que j’ai la chance d’avoir un homme incroyable à mes côtés. J’ai le soutien de toute ma famille, mais aussi du monde entier : j’ai reçu énormément de messages chaleureux après ma chute ».