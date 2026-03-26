JO d’hiver 2026 : Cette athlète a failli perdre sa jambe, elle a «hurlé» de douleur !

Pierrick Levallet

Les Jeux Olympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026 ont donné place à de merveilleuses scènes, mais aussi à des moments horribles. Une athlète a notamment été victime d’une grave blessure après une terrible chute et a failli perdre sa jambe. Cette dernière a alors raconté la scène et a avoué avoir hurlé de douleur.

Les Jeux Olympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026 ont été radieux pour certains, mais cauchemardesques pour d’autres. Des scènes merveilleuses ont eu lieu, celles-ci ont parfois été improbables, mais des moments horribles se sont également déroulés en Italie. Une athlète a notamment failli perdre sa jambe après une terrible chute qui a engendré une grave blessure.

«Je vois double» : Cette athlète a failli perdre son œil aux JO d'hiver 2026, elle est marquée à vie ! https://t.co/PPRiFY9GDT — le10sport (@le10sport) March 25, 2026

Lindsey Vonn a frôlé l'amputation aux Jeux Olympiques d'hiver C’est en effet le cas de Lindsey Vonn. Le 8 février dernier, la skieuse américaine a chuté lors de la descente olympique. La scène était effroyable, et l’athlète de 41 ans aurait pu avoir de terribles conséquences. Victime d’une « fracture complexe du tibia (gauche), du péroné et du plateau tibial » comme elle a révélé sur les réseaux sociaux il y a quelques temps, Lindsey Vonn aurait pu être amputée si le docteur Tom Hackett n’était pas intervenu à temps pour éviter que le sang ne s’accumule dans la jambe. Presque deux mois plus tard, l’Américaine a de nouveau raconté la scène.