XV de France - Ntamack : Le coup de gueule après la «confrontation» au Tournoi des 6 Nations !

Un choix de riche pour Fabien Galthié. Le sélectionneur du XV de France dispose d’une génération dorée susceptible d’aller éventuellement décrocher le premier titre Mondial de l’histoire des Bleus. Cependant, la concurrence fait rage à un poste au point où elle semble dépasser la sélection tricolore au grand dam de leurs coéquipiers.
Le tournoi des 6 nations a rendu son verdict le 14 mars dernier au Stade de France avec une victoire sur le fil des hommes de Fabien Galthié face à l’Angleterre grâce à une pénalité marquée par Thomas Ramos après les 80 minutes du temps réglementaire (48-46). Un succès acquis aux forceps face au XV de La Rose pour les 120 ans du Crunch. Le XV de France a donc conservé sa domination et donc son titre de 2025 pour cette compétition continentale marquant le retour d’Antoine Dupont après près d’un an d’indisponibilité pour cause d’une blessure au genou droit, mais sans son compère habituel.
Jalibert contre Ntamack, les sifflets à Chaban-Delmas
Le numéro 9 du XV de France n’a pas eu son numéro 10 de d’habitude en la personne de Romain Ntamack. La faute à un pépin physique à un ischio-jambiers. Matthieu Jalibert a donc pu évoluer aux côtés d’Antoine Dupont alors que la concurrence à ce poste a généralement tourné en faveur de Ntamack par le passé. Pour la reprise de la compétition du demi d’ouverture du Stade toulousain à Chaban-Delmas dimanche dernier (victoire 44-20 de l’Union Bordeaux-Bègles), l’accueil a été hostile pour Romain Ntamack. Ce que son entraîneur Ugo Mola notamment a regretté. Et il n’est pas le seul.
«C’est dommage de se servir un peu de la confrontation avec Matthieu Jalibert»
Coéquipier de Romain Ntamack au Stade toulousain, Matthis Lebel s’est lui aussi exprimé sur la visite mouvementée du numéro 10 du XV de France à Bordeaux face à son concurrent direct Matthieu Jalibert. « Je pense qu’il y a beaucoup de gens qui ont commenté, même l’équipe de Bordeaux. Ugo Mola a commenté, Yannick Bru aussi a dit quelque chose là-dessus. Je pense que les deux managers ont raison. C’est dommage de se servir un peu de la confrontation avec Matthieu Jalibert. Je dirais plutôt qu’on a la chance en France d’avoir deux numéros 10 de haut niveau, qui sont peut-être parmi les meilleurs joueurs du monde à leur poste. Forcément, ils sont opposés, mais ça n’empêche pas de mettre du respect sur les joueurs, surtout quand ce sont des mecs qui font gagner les matchs, que ce soit Matthieu ou Romain, comme il a pu le faire dans le passé ». a assuré Matthis Lebel au Midi Olympique.