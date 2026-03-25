XV de France - Ntamack : Le coup de gueule après la «confrontation» au Tournoi des 6 Nations !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Un choix de riche pour Fabien Galthié. Le sélectionneur du XV de France dispose d’une génération dorée susceptible d’aller éventuellement décrocher le premier titre Mondial de l’histoire des Bleus. Cependant, la concurrence fait rage à un poste au point où elle semble dépasser la sélection tricolore au grand dam de leurs coéquipiers.

Le tournoi des 6 nations a rendu son verdict le 14 mars dernier au Stade de France avec une victoire sur le fil des hommes de Fabien Galthié face à l’Angleterre grâce à une pénalité marquée par Thomas Ramos après les 80 minutes du temps réglementaire (48-46). Un succès acquis aux forceps face au XV de La Rose pour les 120 ans du Crunch. Le XV de France a donc conservé sa domination et donc son titre de 2025 pour cette compétition continentale marquant le retour d’Antoine Dupont après près d’un an d’indisponibilité pour cause d’une blessure au genou droit, mais sans son compère habituel.

Matthis Lebel brise le silence à son tour aux sifflets adressés à Romain Ntamack https://t.co/cm0jsmgtFw — blog-rct.com (@Blog_RCT) March 25, 2026

Jalibert contre Ntamack, les sifflets à Chaban-Delmas Le numéro 9 du XV de France n’a pas eu son numéro 10 de d’habitude en la personne de Romain Ntamack. La faute à un pépin physique à un ischio-jambiers. Matthieu Jalibert a donc pu évoluer aux côtés d’Antoine Dupont alors que la concurrence à ce poste a généralement tourné en faveur de Ntamack par le passé. Pour la reprise de la compétition du demi d’ouverture du Stade toulousain à Chaban-Delmas dimanche dernier (victoire 44-20 de l’Union Bordeaux-Bègles), l’accueil a été hostile pour Romain Ntamack. Ce que son entraîneur Ugo Mola notamment a regretté. Et il n’est pas le seul.