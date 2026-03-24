XV de France : Malaise confirmé pour Antoine Dupont, «ça a été difficile»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Rarement décevant avec le XV de France, Antoine Dupont avait vécu un match très compliqué contre l’Écosse (40-50) dans ce Tournoi des Six Nations. Dans un entretien accordé à Midi Olympique pour faire le bilan de la compétition remportée pour la deuxième année de suite par les Bleus, Fabien Galthié a reconnu les difficultés de son capitaine.

Antoine Dupont a connu un Tournoi des Six Nations à l’image du XV de France. Performant au début de la campagne tricolore, la star du Stade Toulousain a vécu l’enfer sur la pelouse d’Édimbourg, passant à côté de son match comme rarement face à l’Écosse (40-50). Une lourde défaite qui a privé les Bleus d’un Grand Chelem, mais pas d’un deuxième titre consécutif. Interrogé par Midi Olympique, Fabien Galthié a reconnu les difficultés de son capitaine.

«Des gros c*nnards» : Le coup de gueule concernant Romain Ntamack qui va faire parler ! https://t.co/3xd7gGdgyd — le10sport (@le10sport) March 23, 2026

« Globalement, il a plutôt été bon… Mais avec des moments difficiles » « Les critiques, Antoine les accepte. Pour lui, ça a été un Tournoi difficile parce qu’il avait à peine un mois de compétition dans les jambes avant le premier match, face à l’Irlande, a confié le sélectionneur du XV de France. Globalement, il a plutôt été bon… Mais avec des moments difficiles. Pour autant, quand on revient d’une blessure à un genou aussi grave, il faut du temps pour retrouver son niveau. […] Derrière Antoine, Baptiste Serin a quant à lui assuré. Toutes ses entrées en jeu ont été limpides. »