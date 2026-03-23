XV de France : «Injustice» pour Jalibert et Ntamack, la demande spéciale de Galthié

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour le dernier Tournoi des VI Nations, Fabien Galthié a dû faire sans Romain Ntamack, blessé. Matthieu Jalibert en a alors profité pour gagner de précieux points en tant que demi d'ouverture du XV de France. Mais voilà que la question se pose déjà de savoir qui sera l'heureux élu quand les deux joueurs seront disponibles. Un débat qui risque de faire énormément parler...

Cette fois, Matthieu Jalibert a mis tout le monde d'accord avec le maillot du XV de France. Alors que le demi d'ouverture de l'UBB a pu connaitre des moments compliqués en sélection, lors du Tournoi des VI Nations, il a régalé. Associé à Antoine Dupont et profitant de la blessure de Romain Ntamack, Jalibert a livré des performances très convaincantes. De quoi en faire aujourd'hui le numéro 10 titulaire des Bleus ? Le débat est ouvert puisque Ntamack n'était pas là et que le demi de mêlée du Stade Toulousain va revenir. Fabien Galthié devra alors faire un choix.

XV de France - «C’est votre problème, pas le mien» : Fabien Galthié répond cash aux journalistes https://t.co/dvYZe5oOjW — le10sport (@le10sport) March 23, 2026

« Vous allez vous régaler ! » A l'occasion d'un entretien accordé à Midi Olympique, le sélectionneur du XV de France a d'ailleurs déjà été interrogé sur le débat Matthieu Jalibert-Romain Ntamack. C'est alors que Fabien Galthié a interpellé la presse concernant les deux joueurs, expliquant dans un premier temps : « Que se passera-t-il quand Ntamack retrouvera ses moyens ? Vous allez vous régaler ! Ça va vous donner de la matière ! Depuis sept ans, je connais très bien ces deux joueurs. Romain a déjà prouvé son niveau, Matthieu aussi. Il y aura donc une magnifique émulation entre ces deux ouvreurs et après nous ferons des choix. Comme on l'a toujours fait ».