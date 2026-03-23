XV de France - «C’est votre problème, pas le mien» : Fabien Galthié répond cash aux journalistes

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La victoire du XV de France au Tournoi des Six Nations n’a pas effacé les regrets liés à la claque reçue en Écosse une semaine avant le dernier match contre l’Angleterre. Dans les médias, certains observateurs ont affiché leur inquiétude après cette prestation tricolore. De quoi agacer Fabien Galthié.

Alors que de nombreux spécialistes imaginaient le XV de France capable de faire le Grand Chelem au Tournoi des Six Nations, la claque en Écosse (40-50) a finalement mis fin aux espoirs tricolores. Une défaite qui reste en travers de la gorge de certains, et ce malgré le succès obtenu ensuite face à l’Angleterre (48-46) dans les dernières secondes, permettant aux Bleus de triompher dans la compétition pour la deuxième année consécutive. Interrogé par Midi Olympique, Fabien Galthié a réagi aux critiques entendues dans les médias.

XV de France - Ntamack et Jalibert : «J’en ai marre», le coup de gueule d’un journaliste pour répondre à Galthié https://t.co/eMyn3LbS86 — le10sport (@le10sport) March 22, 2026

« Votre ressenti n’est pas celui du public, ni celui des gens que je croise tous les jours » « C’est votre problème, pas le mien, ni le nôtre. Votre ressenti n’est pas celui du public, ni celui des gens que je croise tous les jours, a répondu Fabien Galthié lorsqu’on l’interroge sur les regrets liés à l’absence de Grand Chelem. Tous me disent : "Merci, merci pour les émotions." À partir de là, je prends et j’assume. Comme je vous le dis, le risque qu’on prend quand on y va, c’est de gagner. Et ça fait trois victoires en cinq compétitions. Ce n’est pas mal. »