«Ça m'est presque tombé dessus…» : Ce rêve d’enfance qu’Antoine Dupont a pu réaliser, «je ne m'y attendais pas du tout»

Antoine Dupont est plus qu’un simple joueur de rugby aujourd’hui, ses prestations impressionnantes lui ayant permis d’entrer dans le cœur des Français et de devenir l’une des personnalités les plus appréciées du pays. Dès 2022, la star du Stade Toulousain affichait déjà sa fierté d’avoir pu réaliser son rêve d’enfant.
Il est aujourd’hui l’incarnation du rugby tricolore. À 29 ans, Antoine Dupont est considéré à juste titre comme la grande star du XV de France, dont il est le capitaine. Un rêve de gosse pour le natif de Lannemezan dans les Hautes-Pyrénées, qui a également eu la chance de rejoindre le Stade Toulousain, son club de cœur. Désormais habitué à évoluer au Stade de France, sous le maillot bleu ou en Top 14 à l’occasion des finales du Championnat, Antoine Dupont n'imaginait pas réaliser un tel parcours comme il l’expliquait en 2022, auprès de France Télévisions.
« L’équipe de France ? Cela me semblait loin »
« L’ambition de fouler la pelouse du Stade de France ? Non, même si j'ai toujours dit que je voulais être rugbyman professionnel. Je n'étais pas du style à faire des plans de carrière, à me dire qu'il fallait à tout prix être en équipe de France, avait-il expliqué à l’époque. Même quand j'ai commencé à jouer en équipe professionnelle, je n'y pensais pas tellement. Cela me semblait loin. Et un jour, ça m'est presque tombé dessus. Quand j'avais 20 ans, je suis arrivé en équipe de France après qu'un joueur s'est blessé. Je ne m'y attendais pas du tout. Mais une fois qu'on commence à y goûter, c'est dur d'en sortir (rires). »
« Si on m'avait dit ça quand je jouais au ballon dans mon jardin, j'aurais eu du mal à le croire »
Au cours du même entretien, Antoine Dupont avait reconnu qu’il aurait eu du mal à imaginer cette carrière. « C'est difficile de réaliser, encore plus quand on est au cœur de tout ça. Même mes proches, ceux qui me connaissent depuis tout petit, ne se rendent pas vraiment compte de là où j'en suis aujourd’hui, confiait-il. Au final, c'est tant mieux, parce que je ne pense pas avoir changé par rapport à l'homme que j'étais il y a quelques années. Après, c'est sûr que si on m'avait dit ça quand je jouais au ballon dans mon jardin, j'aurais eu du mal à le croire. Au final, je remplace les idoles que j'avais quand j'étais petit. Quand on fait la rétrospective, il y en a eu du chemin. J'ai quasiment réalisé tous les rêves que j'avais faits enfant. »