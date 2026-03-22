«Ça m'est presque tombé dessus…» : Ce rêve d’enfance qu’Antoine Dupont a pu réaliser, «je ne m'y attendais pas du tout»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Antoine Dupont est plus qu’un simple joueur de rugby aujourd’hui, ses prestations impressionnantes lui ayant permis d’entrer dans le cœur des Français et de devenir l’une des personnalités les plus appréciées du pays. Dès 2022, la star du Stade Toulousain affichait déjà sa fierté d’avoir pu réaliser son rêve d’enfant.

Il est aujourd’hui l’incarnation du rugby tricolore. À 29 ans, Antoine Dupont est considéré à juste titre comme la grande star du XV de France, dont il est le capitaine. Un rêve de gosse pour le natif de Lannemezan dans les Hautes-Pyrénées, qui a également eu la chance de rejoindre le Stade Toulousain, son club de cœur. Désormais habitué à évoluer au Stade de France, sous le maillot bleu ou en Top 14 à l’occasion des finales du Championnat, Antoine Dupont n'imaginait pas réaliser un tel parcours comme il l’expliquait en 2022, auprès de France Télévisions.

XV de France - Ntamack et Jalibert : «J’en ai marre», le coup de gueule d’un journaliste pour répondre à Galthié https://t.co/eMyn3LbS86 — le10sport (@le10sport) March 22, 2026

« L’équipe de France ? Cela me semblait loin » « L’ambition de fouler la pelouse du Stade de France ? Non, même si j'ai toujours dit que je voulais être rugbyman professionnel. Je n'étais pas du style à faire des plans de carrière, à me dire qu'il fallait à tout prix être en équipe de France, avait-il expliqué à l’époque. Même quand j'ai commencé à jouer en équipe professionnelle, je n'y pensais pas tellement. Cela me semblait loin. Et un jour, ça m'est presque tombé dessus. Quand j'avais 20 ans, je suis arrivé en équipe de France après qu'un joueur s'est blessé. Je ne m'y attendais pas du tout. Mais une fois qu'on commence à y goûter, c'est dur d'en sortir (rires). »