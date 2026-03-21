«Ça change tout» : Le XV de France tient «le meilleur du monde»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A l'issue d'un Tournoi des VI Nations riche en rebondissements, le XV de France a conservé son titre. Et alors qu'Antoine Dupont faisait son grand retour avec le Bleus, ce n'est pas le joueur qui la plus marqué les esprits durant la compétition.

Très attendu pour son grand retour avec le XV de France, Antoine Dupont n'a finalement pas été le joueur le plus en vue durant le Tournoi des VI Nations. A tel point que pour Denis Charvet, le Français le plus important est Thomas Ramos. Meilleur buteur de la compétition, l'arrière du Stade Toulousain a surtout marqué la pénalité du titre à la dernière seconde du Crunch contre l'Angleterre (48-46).

⌚️ Thomas Ramos slotting the crucial three points to seal the Championship win for France in Paris in the final minute of the game 🤩#Breitling #DefiningMoment @Breitling pic.twitter.com/POTH7nAItL — Guinness Men's Six Nations (@SixNationsRugby) March 14, 2026

Denis Charvet s'enflamme pour Thomas Ramos « Pour moi, le joueur le plus important, c’est Thomas Ramos. C’est le meilleur buteur au monde. C’est une évidence et ça change tout. Quand tu as un besoin d’un buteur, il est là et il est toujours présent. En finale du Top 14, c’est lui qui met les deux dernières pénalités durant les prolongations. Puis il a le leadership. Il a cela dans le sang. C’est incroyable. Il t’amène un plus, une assurance, une confiance inébranlable. Il n’y a pas une équipe qui n’a pas été championne du monde sans un grand buteur », lance-t-il au micro du Super Moscato Show sur RMC avant de poursuivre.