«Ça change tout» : Le XV de France tient «le meilleur du monde»

A l'issue d'un Tournoi des VI Nations riche en rebondissements, le XV de France a conservé son titre. Et alors qu'Antoine Dupont faisait son grand retour avec le Bleus, ce n'est pas le joueur qui la plus marqué les esprits durant la compétition.
Très attendu pour son grand retour avec le XV de France, Antoine Dupont n'a finalement pas été le joueur le plus en vue durant le Tournoi des VI Nations. A tel point que pour Denis Charvet, le Français le plus important est Thomas Ramos. Meilleur buteur de la compétition, l'arrière du Stade Toulousain a surtout marqué la pénalité du titre à la dernière seconde du Crunch contre l'Angleterre (48-46).
Denis Charvet s'enflamme pour Thomas Ramos
« Pour moi, le joueur le plus important, c’est Thomas Ramos. C’est le meilleur buteur au monde. C’est une évidence et ça change tout. Quand tu as un besoin d’un buteur, il est là et il est toujours présent. En finale du Top 14, c’est lui qui met les deux dernières pénalités durant les prolongations. Puis il a le leadership. Il a cela dans le sang. C’est incroyable. Il t’amène un plus, une assurance, une confiance inébranlable. Il n’y a pas une équipe qui n’a pas été championne du monde sans un grand buteur », lance-t-il au micro du Super Moscato Show sur RMC avant de poursuivre.
«Pour moi, le joueur le plus important, c’est Thomas Ramos»
« Dans des matches serrés, il te faut un buteur, c’est indispensable ! Est-ce que tu peux être champion du monde sans Ramos ou sans Bielle-Biarrey ? Pour moi, tu ne peux pas être champion du monde sans Ramos », ajoute-t-il avant de développer sur Louis Bielle-Biarrey : « Pour moi, ce n’est pas le joueur le plus important. Et je me demande comment les défenses n’arrivent pas à stopper un tel joueur. Des joueurs rapides, il y en a de partout. Lui, il a surtout le timing, la vision et l’anticipation. Il a cela dans le sang. Il ne passe jamais devant la ligne, il n’est jamais hors jeu. Des joueurs qui vont vite dans le rugby, il y en a plein. Il va vite sur un terrain avec ou sans ballon. C’est une qualité rare. »