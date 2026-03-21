Antoine Dupont annonce un problème, ça concerne sa grosse blessure !

Antoine Dupont et le XV de France viennent tout juste de remporter le Tournoi des 6 Nations, et pourtant, la star des Bleus ne semble pas au mieux et le fait savoir. Dupont avoue ressentir une certaine fatigue mentale, directement liée à la grosse blessure qu’il avait contracté il y a un an, et le demi de mêlée du Stade Toulousain a évoqué ce problème sans détour en interview.
Les années se suivent mais ne se ressemblent pas pour Antoine Dupont. En mars 2025, le capitaine du XV de France s’était gravement blessé en Irlande durant le Tournoi des 6 Nations, avec une rupture des ligaments croisés du genou droit qui l’avait éloigné des terrains pendant près de huit mois. Ce pépin physique a d’ailleurs laissé des traces chez Dupont sur le plan mental comme il l’a clairement expliqué au micro de France TV après la récente victoire du XV de France dans le Tournoi des 6 Nations.
« Ça a été dur… »
« Depuis que j’ai repris, j’ai beaucoup enchaîné, j’ai beaucoup joué, pas trop coupé et souvent on a le contre-coup quand on revient d’une longue blessure. Je l’ai peut-être pas eu physiquement, mais mentalement, ça a été dur de revenir sur cette fin de tournoi, sur ces derniers matches. Le sport de haut niveau, c’est dur. C’est dans ces moments-là qu’il faut arriver à répondre présent et je suis très content d’être où j’en suis aujourd’hui et j’aurai signé il y a un an pour être là aujourd’hui. Ce qui me tardait le plus, c’est d’avoir une semaine de vacances, de pouvoir couper, d’avoir un emploi du temps vide et de ne penser qu’à moi, ça va me faire du bien », confie Antoine Dupont, qui a donc besoin de couper au plus vite avant les échéances de fin de saison avec le Stade Toulousain.
Dupont fier du visage affiché par le XV de France
Et la star du XV de France a ensuite décrypté le niveau de son équipe durant ce Tournoi des 6 Nations : « Les matches sont hyper disputés. Il est impossible de savoir qui va gagner. Le niveau monte chaque année. Gagner le tournoi deux années d’affilée, c’est quelque chose dont on peut être fier. Je pense que notre jeu offensif, il a fonctionné tout au long du tournoi. Même en Ecosse. Avec le peu de munitions qu’on a eues, on a été capable de scorer à chaque fois. C’est plus dans les détails, dans la discipline, dans la défense, qu’on n’a pas été performants », indique Antoine Dupont.