XV de France : «Frustré», Romain Ntamack a été victime d'un gros coup dur qui «l’a affecté»

Alexis Brunet

Il y a quelques jours, le XV de France a remporté le Tournoi des Six Nations en s’imposant de justesse contre l’Angleterre; Un succès acquis sans Romain Ntamack, car ce dernier n’était pas dans le groupe. Le demi d’ouverture serait actuellement quelque peu frustré et même affecté à cause des derniers évènements.

C’est ce qu'on appelle passer par un trou de souris. Samedi 14 mars, le XV de France a remporté le Tournoi des Six Nations après une victoire plus qu’étriquée face à l’Angleterre (48-46). Il aura fallu une pénalité à la dernière seconde de Thomas Ramos pour permettre aux Bleus d’être sacrés sur la pelouse du Stade de France.

Romain Ntamack enfin de retour dans le groupe d'entrainement après quasiment 3 mois d'absence et son dernier match face à la Rochelle fin décembre



C'était la rentrée aujourd'hui, cela marque le début de la de fin de saison et les phases finales qui arrivent.#stadetoulousain pic.twitter.com/1e3QbLBe3C — El Toulousain 🔴⚫️ (@El_toulous1) March 13, 2026

Ntamack frustré ? Face à l’Angleterre, Fabien Galthié avait aligné une charnière composée d’Antoine Dupont et de Matthieu Jalibert. Blessé depuis trois mois, d’abord au dos puis au mollet, Romain Ntamack n’était lui pas disponible et il avait donc dû laisser sa place au joueur de l’UBB. Forcément, le sacre du XV de France passe mal pour le Toulousain. « Son absence durant la période internationale l'a affecté car il aurait dû être sur le terrain avec les Bleus », confie Virgile Lacombe, entraîneur adjoint des avants du Stade Toulousain à L’Équipe. « On le sait, Romain est un compétiteur, ne pas être de cette aventure a pu le frustrer », abonde de son côté Mathis Lebel, son coéquipier en club.