Antoine Dupont : Grande première à venir avec le XV de France ? Ça risque de ne pas plaire au Stade Toulousain !

Axel Cornic

Le Tournoi des 6 Nations 2026 est terminé et le XV de France a confirmé son hégémonie sur l’hémisphère nord, avec une nouvelle victoire. Mais la suite va arriver très vite, puisque les Bleus seront de retour dans seulement quelques mois, avec Antoine Dupont qui pourrait bien être de la partie.

Contrairement au football, le calendrier international n'est pas universel au rugby. Ainsi, quand les grandes joutes commencent dans l'hémisphère sud, les stars des nations européennes sont en vacances ! Et cela a souvent donné des tournées estivales avec des équipes B voire C pour le XV de France, surtout depuis la prise de pouvoir de Fabien Galthié en 2020.

«Je ne l'ai jamais fait de ma vie» : L’expérience totalement inattendue vécue avec le XV de France https://t.co/A6Rls16aDc — le10sport (@le10sport) March 21, 2026

Antoine Dupont avec le XV de France cet été ? Ce n'est pas simplement une question de calendrier, mais surtout de protection des joueurs, avec des plages de repos imposées à ceux qui disputent le plus de matchs et arrivent en général en finale du Top 14. Mais cette fois-ci la question est un peu plus compliquée, puisqu'une toute nouvelle compétition va débuter cet été avec la World Rugby Nations Cup, qui verra notamment le XV de France affronter la Nouvelle-Zélande chez elle, le 4 juillet. Tout le monde se demande quels joueurs pourront être du voyage et pour une fois, Antoine Dupont pourrait bien être un candidat crédible. Il est en effet très loin de la barre des 2000 minutes cette saison qui le rendrait inéligible (805 minutes), puisqu'il n'est revenu qu'en novembre dernier de sa blessure au genou. Reste toutefois à voir ce qu'en pensera le Stade Toulousain, qui aimerait sans aucun doute préserver au maximum son joueur.