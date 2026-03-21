Remplacé par Matthieu Jalibert, Romain Ntamack prépare sa revanche : «Il reviendra très vite»

Axel Cornic

Forfait pour le Tournoi des 6 Nations, Romain Ntamack a vu le XV de France à la télévision. Et pendant son absence un autre ouvreur a brillé, puisque Matthieu Jalibert a été l’un artisans de la victoire tricolore aux côtés d’Antoine Dupont et de Thomas Ramos. A tel point que désormais, on se demande si Fabien Galthié va pouvoir changer...

Les doutes étaient nombreux avant le début du 6 Nations. La charnière formée par Antoine Dupont et Romain Ntamack était l’une des valeurs sûres du XV de France, mais elle a été séparée cet hiver. L’ouvreur du Stade Toulousain a en effet dû déclarer forfait et c’est donc Matthieu Jalibert qui l’a remplacé. Ce dernier a fait même plus, puisqu’il a aligné des prestations très convaincantes, faisant de lui l’un des meilleurs joueurs du Tournoi.

«Je ne l'ai jamais fait de ma vie» : L’expérience totalement inattendue vécue avec le XV de France https://t.co/A6Rls16aDc — le10sport (@le10sport) March 21, 2026

Romain Ntamack va rejouer avec le Stade Toulousain Mais Ntamack est enfin de retour, puisqu’il va reprendre la compétition ce dimanche avec son club. Et pas contre n’importe qui, puisqu’il aura en face de lui Jalibert et l’UBB ! « Je le sens très affûté. Il a essayé d’optimiser cette absence pour bien travailler physiquement et se régénérer psychologiquement. Il lui tarde de retrouver le terrain, retrouver des repères et cette sensation de jouer au rugby » a expliqué son coéquipier Matthis Lebel. « Je n’ai aucune inquiétude sur le fait qu’il reviendra très vite aux manettes de l’équipe pour espérer nous amener le plus loin possible sur les deux tableaux ».