Romain Ntamack : Les indices lâchés sur son prochain club après Toulouse !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il s’apprête à faire son retour sur les terrains après deux mois et demi d’absence, Romain Ntamack s’est confié sur son avenir. Sous contrat jusqu’en 2028 avec le Stade Toulousain, l’ouvreur du XV de France a donné quelques indices sur sa prochaine destination, avouant être tenté par une expérience à l’étranger.

Bien qu’il soit un joueur important du XV de France, Romain Ntamack n’a pas eu le bonheur de participer au dernier sacre des Bleus lors du Tournoi des 6 Nations. Touché aux ischio-jambiers juste après une blessure à un rein, l’ouvreur de 26 ans du Stade Toulousain a été contraint de déclarer forfait, mais est proche d’un retour. Il est de nouveau à « 100% », comme l’a confié lundi un membre de l’encadrement de Toulouse à l'AFP.

XV de France : Antoine Dupont brise la carapace, «ça a été dur» https://t.co/vMhsoNLE0p — le10sport (@le10sport) March 20, 2026

Ntamack ouvert à une expérience à l’étranger À l’approche de son retour sur les terrains, Romain Ntamack s’est aussi livré sur son avenir, dans le cadre d’un entretien accordé à L’Équipe au cours duquel il a répondu aux questions de 10 abonnés. Le joueur du Stade Toulousain, avec lequel il est sous contrat jusqu’en 2028, avait déjà exprimé son envie de vivre une expérience à l’étranger un jour. « C’est toujours quelque chose que j’ai en tête », a-t-il avoué.