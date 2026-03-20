Romain Ntamack : Les indices lâchés sur son prochain club après Toulouse !

Alors qu’il s’apprête à faire son retour sur les terrains après deux mois et demi d’absence, Romain Ntamack s’est confié sur son avenir. Sous contrat jusqu’en 2028 avec le Stade Toulousain, l’ouvreur du XV de France a donné quelques indices sur sa prochaine destination, avouant être tenté par une expérience à l’étranger.
Bien qu’il soit un joueur important du XV de France, Romain Ntamack n’a pas eu le bonheur de participer au dernier sacre des Bleus lors du Tournoi des 6 Nations. Touché aux ischio-jambiers juste après une blessure à un rein, l’ouvreur de 26 ans du Stade Toulousain a été contraint de déclarer forfait, mais est proche d’un retour. Il est de nouveau à « 100% », comme l’a confié lundi un membre de l’encadrement de Toulouse à l'AFP.
Ntamack ouvert à une expérience à l’étranger
À l’approche de son retour sur les terrains, Romain Ntamack s’est aussi livré sur son avenir, dans le cadre d’un entretien accordé à L’Équipe au cours duquel il a répondu aux questions de 10 abonnés. Le joueur du Stade Toulousain, avec lequel il est sous contrat jusqu’en 2028, avait déjà exprimé son envie de vivre une expérience à l’étranger un jour. « C’est toujours quelque chose que j’ai en tête », a-t-il avoué.
« Pourquoi pas avoir une expérience aux États-Unis à ce moment-là, ou ailleurs »
« Peut-être après la Coupe du monde en Australie, voir ce qui est possible de faire ou pas », a ajouté Romain Ntamack, qui ne dirait pas non à une expérience aux États-Unis. « Avec la Coupe du monde 2031 qui est aux États-Unis, sûrement que des choses vont être mises en place pour faire un peu monter le rugby là-bas. Donc pourquoi pas avoir une expérience aux États-Unis à ce moment-là, ou ailleurs. C’est vrai que les États-Unis c’est le bon compris parce que c’est quand même plutôt proche de la France, pas si loin que ça, et c’est une destination qui est assez sympa. Pourquoi pas viser les États-Unis. »