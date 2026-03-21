Antoine Dupont critiqué à l'étranger : Fabien Galthié a vite réagi !

C'est un Tournoi des VI Nations un peu étrange qui a pris fin la semaine dernière. En effet, le XV de France a conservé son titre mais s'est fait très peu lors de deux derniers matches. Et une fois n'est pas coutume, Antoine Dupont a été moins en vue, ce qui n'a pas manqué d'être souligné à l'étranger.
Le XV de France a remporté le Tournoi des VI Nations pour la deuxième fois de suite au terme d'une compétition assez folle durant laquelle pour une fois, Antoine Dupont n'a pas été le meilleur français. D'ailleurs, l'ancien sélectionneur de l'Angleterre Eddie Jones s'est confié à ce sujet, estimant que le capitaine du XV de France ne retrouvera pas son meilleur niveau à cause de sa grave blessure l'année dernière.
Eddie Jones a des doutes pour Antoine Dupont
« Je pense qu’il reste un joueur exceptionnel, mais il traverse cette période post-rupture du ligament croisé antérieur où l’on est un joueur différent. Après une telle blessure, on n’a plus les mêmes sensations, et lui doit s’adapter. Donc il n’est plus aussi dominant qu’avant », confiait-il au micro du podcast Rugby unity.
Fabien Galthié a réagi !
Mais en conférence de presse, Fabien Galthié avait rapidement réagi aux propos du sélectionneur du Japon, prenant sans surprise la défense de son capitaine : « Antoine est un joueur exceptionnel, mais aussi un être humain. Et par moments, il a des passages plus compliqués. Comme nous tous. Ce qui s’est passé pour Antoine, ça fait partie d’une expérience, d’un vécu, d’un chemin… » De son côté, Antoine Dupont a également répondu aux critiques, expliquant qu'il était difficile de se remettre d'une telle blessure : « Depuis que j’ai repris, j’ai beaucoup enchaîné, j’ai beaucoup joué, pas trop coupé et souvent on a le contre-coup quand on revient d’une longue blessure. Je l’ai peut-être pas eu physiquement, mais mentalement, ça a été dur de revenir sur cette fin de tournoi, sur ces derniers matches. Le sport de haut niveau, c’est dur. C’est dans ces moments-là qu’il faut arriver à répondre présent et je suis très content d’être où j’en suis aujourd’hui et j’aurai signé il y a un an pour être là aujourd’hui. Ce qui me tardait le plus, c’est d’avoir une semaine de vacances, de pouvoir couper, d’avoir un emploi du temps vide et de ne penser qu’à moi, ça va me faire du bien ».