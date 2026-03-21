Antoine Dupont critiqué à l'étranger : Fabien Galthié a vite réagi !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est un Tournoi des VI Nations un peu étrange qui a pris fin la semaine dernière. En effet, le XV de France a conservé son titre mais s'est fait très peu lors de deux derniers matches. Et une fois n'est pas coutume, Antoine Dupont a été moins en vue, ce qui n'a pas manqué d'être souligné à l'étranger.

Le XV de France a remporté le Tournoi des VI Nations pour la deuxième fois de suite au terme d'une compétition assez folle durant laquelle pour une fois, Antoine Dupont n'a pas été le meilleur français. D'ailleurs, l'ancien sélectionneur de l'Angleterre Eddie Jones s'est confié à ce sujet, estimant que le capitaine du XV de France ne retrouvera pas son meilleur niveau à cause de sa grave blessure l'année dernière.

Antoine Dupont avait vu la solution avant tout le monde 🔥



Antoine Dupont had the answer before everyone else 🔥 #GreatnessM6N #Since1883 pic.twitter.com/B8q2MnxHwA — Six Nations (FR) (@SixNations_FR) March 19, 2026

Eddie Jones a des doutes pour Antoine Dupont « Je pense qu’il reste un joueur exceptionnel, mais il traverse cette période post-rupture du ligament croisé antérieur où l’on est un joueur différent. Après une telle blessure, on n’a plus les mêmes sensations, et lui doit s’adapter. Donc il n’est plus aussi dominant qu’avant », confiait-il au micro du podcast Rugby unity.