XV de France : Il a réalisé quelque chose d'historique, «aucun autre joueur dans le monde n’aurait voulu le faire»

Le Tournoi des 6 Nations 2026 a été un grand cru, avec le XV de France qui a réussi à remporter la victoire pour la deuxième année consécutive. Mais ça n'a pas du tout été simple, avec un dernier match dantesque face à l'Angleterre (48-46), dont le dénouement fait encore parler une semaine après.
Tous les yeux étaient tournés vers Antoine Dupont cet hiver. La star du rugby français faisait son grand retour en sélection après une absence de presque un an, due à une grave blessure au genou. Mais après des débuts très satisfaisants, le demi de mêlée a connu deux dernières journées assez compliquées, très loin du niveau qu'il montre habituellement avec le XV de France ou encore avec son club du Stade Toulousain.
« Il n’y a aucun autre joueur dans le monde qui aurait voulu taper cette pénalité »
Pas grave pour le XV de France, qui s'est trouvé un nouveau héros en la personne de Thomas Ramos. Impérial tout au long de ce Tournoi des 6 Nations, l'arrière du français a surtout été l'homme qui a décidé le sort du dernier match face à l'Angleterre, avec une pénalité qui restera sans aucun doute dans les annales. Et même chez les Britanniques, cette dernière action a impressionné. « Il n’y a aucun autre joueur dans le monde qui aurait voulu taper cette pénalité » a expliqué Dan Biggar, dans le podcast The Rugby Pod.
« Je ne me souviens pas d’un Tournoi qui s’est remporté sur la dernière pénalité de la dernière action du dernier match »
« On pouvait ressentir toute la tension, tout le stress des supporters dans les tribunes. Quand la pénalité est passée, toute la foule s’est relâchée et les célébrations ont été exceptionnelles » a poursuivi l'ancien international gallois, passé notamment par le RCT, qui assure avoir vécu un 6 Nations 2026 historique. « Je ne me souviens pas d’un Tournoi qui s’est remporté sur la dernière pénalité de la dernière action du dernier match ».