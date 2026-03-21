XV de France : Il a réalisé quelque chose d'historique, «aucun autre joueur dans le monde n’aurait voulu le faire»

Axel Cornic

Le Tournoi des 6 Nations 2026 a été un grand cru, avec le XV de France qui a réussi à remporter la victoire pour la deuxième année consécutive. Mais ça n'a pas du tout été simple, avec un dernier match dantesque face à l'Angleterre (48-46), dont le dénouement fait encore parler une semaine après.

Tous les yeux étaient tournés vers Antoine Dupont cet hiver. La star du rugby français faisait son grand retour en sélection après une absence de presque un an, due à une grave blessure au genou. Mais après des débuts très satisfaisants, le demi de mêlée a connu deux dernières journées assez compliquées, très loin du niveau qu'il montre habituellement avec le XV de France ou encore avec son club du Stade Toulousain.

Antoine Dupont annonce un problème, ça concerne sa grosse blessure ! https://t.co/T5Yxf9TY2k — le10sport (@le10sport) March 21, 2026

« Il n’y a aucun autre joueur dans le monde qui aurait voulu taper cette pénalité » Pas grave pour le XV de France, qui s'est trouvé un nouveau héros en la personne de Thomas Ramos. Impérial tout au long de ce Tournoi des 6 Nations, l'arrière du français a surtout été l'homme qui a décidé le sort du dernier match face à l'Angleterre, avec une pénalité qui restera sans aucun doute dans les annales. Et même chez les Britanniques, cette dernière action a impressionné. « Il n’y a aucun autre joueur dans le monde qui aurait voulu taper cette pénalité » a expliqué Dan Biggar, dans le podcast The Rugby Pod.