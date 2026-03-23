XV de France - Louis Bielle-Biarrey : Sa prochaine équipe dévoilée par Antoine Dupont ?

Si Antoine Dupont reste la star du XV de France, la nouvelle sensation se nomme toutefois Louis Bielle-Biarrey. L’ailier de l’UBB ne cesse de se faire remarquer pour ses bonnes prestations sur le terrain. Le demi de mêlée du Stade toulousain aurait d’ailleurs peut-être vendu la mèche pour la prochaine équipe du joueur de 22 ans.
Considéré comme l’un des meilleurs au monde, Antoine Dupont reste la star du XV de France. Mais un autre joueur est en train de faire sensation : Louis Bielle-Biarrey. L’ailier de 22 ans ne cesse de faire parler de lui pour ses excellentes prestations que ce soit avec l’UBB ou la sélection de Fabien Galthié. Antoine Dupont aurait d’ailleurs peut-être vendu la mèche concernant la prochaine équipe de Louis Bielle-Biarrey.
«On verra comment je suis mentalement et physiquement»
« Les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028 ? Je ne l’exclus pas, mais ça reste dans longtemps. On verra comment je suis mentalement et physiquement. Mais c’est sûr que ça donne envie de regoûter aux Jeux quand on voit ce qu’on a vécu. Certains au sein du XV de France sont venus se renseigner ? C’est tellement compliqué de faire les deux… Je pense que pas mal vont me poser des questions quand on arrivera en 2027-2028 où il faudra se positionner pour tenter l’aventure » a d’abord expliqué Antoine Dupont dans un entretien accordé au Parisien.
«Louis Bielle-Biarrey a dit que ça pourrait l’intéresser»
« Personne n’y croyait trop quand je me suis lancé, mais avec le succès qu’il y a eu après, ça peut susciter des vocations. Louis Bielle-Biarrey a dit que ça pourrait l’intéresser… Il y a des profils plus intéressants que d’autres. Louis, Damian (Penaud), ce sont des mecs qui seraient performants, mais il faut qu’ils y passent du temps. On a vu des joueurs excellents à XV ne pas faire de différences à 7. Mais je ne suis pas trop inquiet pour eux » a ensuite ajouté le capitaine du XV de France. A suivre...