XV de France - Louis Bielle-Biarrey : Sa prochaine équipe dévoilée par Antoine Dupont ?

Pierrick Levallet

Si Antoine Dupont reste la star du XV de France, la nouvelle sensation se nomme toutefois Louis Bielle-Biarrey. L’ailier de l’UBB ne cesse de se faire remarquer pour ses bonnes prestations sur le terrain. Le demi de mêlée du Stade toulousain aurait d’ailleurs peut-être vendu la mèche pour la prochaine équipe du joueur de 22 ans.

Considéré comme l’un des meilleurs au monde, Antoine Dupont reste la star du XV de France. Mais un autre joueur est en train de faire sensation : Louis Bielle-Biarrey. L’ailier de 22 ans ne cesse de faire parler de lui pour ses excellentes prestations que ce soit avec l’UBB ou la sélection de Fabien Galthié. Antoine Dupont aurait d’ailleurs peut-être vendu la mèche concernant la prochaine équipe de Louis Bielle-Biarrey.

Antoine Dupont raconte un mal-être de son enfance : «J’avais honte» https://t.co/wU2nGrko1R — le10sport (@le10sport) March 23, 2026

«On verra comment je suis mentalement et physiquement» « Les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028 ? Je ne l’exclus pas, mais ça reste dans longtemps. On verra comment je suis mentalement et physiquement. Mais c’est sûr que ça donne envie de regoûter aux Jeux quand on voit ce qu’on a vécu. Certains au sein du XV de France sont venus se renseigner ? C’est tellement compliqué de faire les deux… Je pense que pas mal vont me poser des questions quand on arrivera en 2027-2028 où il faudra se positionner pour tenter l’aventure » a d’abord expliqué Antoine Dupont dans un entretien accordé au Parisien.