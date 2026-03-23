Antoine Dupont raconte un mal-être de son enfance : «J’avais honte»

S’il a acquis une certaine notoriété au cours de sa carrière puisqu’il est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de rugby actuel, Antoine Dupont n’oublie néanmoins pas d’où il vient. Le demi de mêlée du Stade toulousain tient ses racines à coeur. Le capitaine du XV de France n’a d’ailleurs pas hésité à raconter un mal-être de son enfance.
Antoine Dupont n’a vraisemblablement pas oublié d’où il vient. Considéré comme l’un des meilleurs dans le monde du rugby, le partenaire d’Iris Mittenaere a acquis une certaine notoriété depuis le début de sa carrière. Mais le demi de mêlée du Stade toulousain n’a pas tiré un trait sur ses racines, au contraire. Le capitaine du XV de France a d’ailleurs raconté un mal-être de son enfance en 2024.
«Petit, j’avais honte d’avouer que...»
« Je suis fils et frère de paysans, et fier de l’être. Cela fait partie de mes valeurs. J’ai besoin de revenir régulièrement me ressourcer auprès de ma famille et de mes amis d’enfance. Petit, j’avais honte d’avouer que mes parents étaient agriculteurs, je disais qu’ils étaient restaurateurs. J’ai bien changé. Les paysans sont des gens passionnés qui travaillent dur, rarement récompensés à leur juste valeur. Je suis heureux de pouvoir les mettre en avant » a confié Antoine Dupont dans un entretien accordé à Gala.
«J’ai pu investir pour relancer cette affaire si chère à mon coeur»
Le joueur de 29 ans a d’ailleurs repris et relancé le domaine de Barthas, qui appartenait à ses grands-parents. Et il n’a pas manqué d’expliquer pourquoi. « Au départ, mon grand-père avait racheté une métairie, il l’exploitait dans notre village. C’était une institution, avec un restaurant et quelques chambres. J’ai vécu là jusqu’à mes 18 ans. Malheureusement, l’affaire a été liquidée en 2010, histoire classique des commerces qui meurent dans les petits villages en milieu rural. Un coup dur car cet établissement servait de lien social. Alors, avec mon frère Clément, éleveur de porcs noirs de Bigorre, on a décidé de faire revivre le domaine en 2020, un gîte sympa, en attendant d’ouvrir le restaurant l’année prochaine. C’est grâce au rugby que j’ai pu investir pour relancer cette affaire si chère à mon coeur. C’est le symbole de la famille » a déclaré Antoine Dupont, visiblement fier d’être issu du milieu agricole.