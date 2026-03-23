Antoine Dupont raconte un mal-être de son enfance : «J’avais honte»

Pierrick Levallet

S’il a acquis une certaine notoriété au cours de sa carrière puisqu’il est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de rugby actuel, Antoine Dupont n’oublie néanmoins pas d’où il vient. Le demi de mêlée du Stade toulousain tient ses racines à coeur. Le capitaine du XV de France n’a d’ailleurs pas hésité à raconter un mal-être de son enfance.

Antoine Dupont n’a vraisemblablement pas oublié d’où il vient. Considéré comme l’un des meilleurs dans le monde du rugby, le partenaire d’Iris Mittenaere a acquis une certaine notoriété depuis le début de sa carrière. Mais le demi de mêlée du Stade toulousain n’a pas tiré un trait sur ses racines, au contraire. Le capitaine du XV de France a d’ailleurs raconté un mal-être de son enfance en 2024.

«Ça m'est presque tombé dessus…» : Ce rêve d’enfance qu’Antoine Dupont a pu réaliser, «je ne m'y attendais pas du tout» https://t.co/URmJ5rSaoD — le10sport (@le10sport) March 22, 2026

«Petit, j’avais honte d’avouer que...» « Je suis fils et frère de paysans, et fier de l’être. Cela fait partie de mes valeurs. J’ai besoin de revenir régulièrement me ressourcer auprès de ma famille et de mes amis d’enfance. Petit, j’avais honte d’avouer que mes parents étaient agriculteurs, je disais qu’ils étaient restaurateurs. J’ai bien changé. Les paysans sont des gens passionnés qui travaillent dur, rarement récompensés à leur juste valeur. Je suis heureux de pouvoir les mettre en avant » a confié Antoine Dupont dans un entretien accordé à Gala.