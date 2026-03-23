«Si je devais craquer…» : Ce produit de luxe qui a séduit Antoine Dupont

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Grâce à son statut de star, Antoine Dupont a l’occasion d’apparaître à divers événements bien éloignés du rugby. L’année dernière, le capitaine du XV de France était présent au Festival de Cannes, vêtu d'un magnifique smoking et d’un accessoire coûteux qui n’avait échappé à personne…

Fan de rugby depuis ses jeunes années, Antoine Dupont a développé d’autres passions au fil des années, dont la mode. On a pu apercevoir à plusieurs reprises le capitaine du XV de France à des défilés ou à la Une de magazines spécialisés. En 2022, il avait notamment dévoilé auprès de Vogue son attirance pour les montres.

XV de France - Ntamack et Jalibert : «J’en ai marre», le coup de gueule d’un journaliste pour répondre à Galthié https://t.co/eMyn3LbS86 — le10sport (@le10sport) March 22, 2026

« Je suis très fan des montres Audemars Piguet » « J’aime beaucoup les montres. Je crois que si je devais craquer pour quelque chose de déraisonnable ce serait cela », expliquait-il, avant de revenir sur le sujet l’année suivante, cette fois-ci dans les colonnes de GQ. « J’ai toujours aimé les montres également, j’en ai gardé quelques-unes depuis que je suis tout jeune, avait confié Antoine Dupont. Je suis très fan des montres Audemars Piguet. Si je devais me faire un grand plaisir mon choix se porterait sans doute sur un de leurs modèles. » Au printemps dernier, le capitaine des Bleus est justement apparu sur le tapis rouge du Festival de Cannes avec un modèle de la marque qu’il affectionne.