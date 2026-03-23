«Si je devais craquer…» : Ce produit de luxe qui a séduit Antoine Dupont

Grâce à son statut de star, Antoine Dupont a l’occasion d’apparaître à divers événements bien éloignés du rugby. L’année dernière, le capitaine du XV de France était présent au Festival de Cannes, vêtu d'un magnifique smoking et d’un accessoire coûteux qui n’avait échappé à personne…
Fan de rugby depuis ses jeunes années, Antoine Dupont a développé d’autres passions au fil des années, dont la mode. On a pu apercevoir à plusieurs reprises le capitaine du XV de France à des défilés ou à la Une de magazines spécialisés. En 2022, il avait notamment dévoilé auprès de Vogue son attirance pour les montres.
« Je suis très fan des montres Audemars Piguet »
« J’aime beaucoup les montres. Je crois que si je devais craquer pour quelque chose de déraisonnable ce serait cela », expliquait-il, avant de revenir sur le sujet l’année suivante, cette fois-ci dans les colonnes de GQ. « J’ai toujours aimé les montres également, j’en ai gardé quelques-unes depuis que je suis tout jeune, avait confié Antoine Dupont. Je suis très fan des montres Audemars Piguet. Si je devais me faire un grand plaisir mon choix se porterait sans doute sur un de leurs modèles. » Au printemps dernier, le capitaine des Bleus est justement apparu sur le tapis rouge du Festival de Cannes avec un modèle de la marque qu’il affectionne.
Une montre à 86.000 euros
La venue d’Antoine Dupont à Cannes n’était pas passée inaperçue l’année dernière, les spécialistes de l’horlogerie remarquant à son poignée la Royal Oak Offshore Selfwinding Chronograph de couleur “bleu nuit nuage 50”, l'une des montres les plus connues du monde d’une valeur de 86.000 euros.
Ce jour-là, Antoine Dupont arborait également un noeud papillon, autre accessoire de mode qu’il affectionne particulièrement. « Je trouve que c’est très chic et très élégant, déclarait le rugbyman au micro de Brut. J’aime le porter, mais c’est la chose que je porte le moins souvent. Ça m’arrive de porter des vestes de costume ou des chaussures en cuir, mais quand on va jusqu’au nœud papillon, c’est que pour les grandes occasions, qui sont assez rares ».