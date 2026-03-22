XV de France : Antoine Dupont impliqué dans «un moment très fort» en coulisses

Axel Cornic

Le Tournoi des 6 Nations 2026 s'est terminé et les observateurs s'accordent pour le placer parmi les meilleurs éditions de l'histoire. Il y a en effet eu plein de rebondissements au cours de la compétition, notamment du côté du XV de France, où on a vu pas mal de nouveau visages...

Avant le début du 6 Nations, il y avait des nombreux doutes autour du XV de France. Il faut dire que la deuxième moitié de 2025 a été délicate à gérer pour Fabien Galthié, qui a notamment dû se passer de son capitaine Antoine Dupont. Mais nous voilà rassurés puisque non seulement la France a gagné le Tournoi, mais a également montré avoir énormément de ressources.

XV de France - Matthieu Jalibert : Romain Ntamack prépare sa riposte ? «Il va vouloir montrer qu’il est toujours là» https://t.co/UIZfdRUNxP — le10sport (@le10sport) March 22, 2026

« Antoine Dupont a donné la cape à mon père qui me l’a ensuite transmise » On a en effet vu plusieurs jeunes internationaux faire leurs premiers pas et c'est notamment le cas de Temo Matiu, titulaire en 8 lors du dernier match contre l’Angleterre. Performant avec l’UBB depuis un an, le troisième-ligne a gagné cette chance et marche dans les pas de son père Legi, international français d’origine néo-zélandaise. « J’y ai pensé un peu avant » a avoué le petit nouveau du XV de France. « C’est une très grande fierté et puis j’ai eu la chance d’avoir mes parents et ma sœur pour la cérémonie de la première cape. Antoine Dupont a donné la cape à mon père qui me l’a ensuite transmise. C’est un moment très fort, j’en suis reconnaissant ».