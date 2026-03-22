XV de France : Antoine Dupont impliqué dans «un moment très fort» en coulisses

Le Tournoi des 6 Nations 2026 s'est terminé et les observateurs s'accordent pour le placer parmi les meilleurs éditions de l'histoire. Il y a en effet eu plein de rebondissements au cours de la compétition, notamment du côté du XV de France, où on a vu pas mal de nouveau visages...
Avant le début du 6 Nations, il y avait des nombreux doutes autour du XV de France. Il faut dire que la deuxième moitié de 2025 a été délicate à gérer pour Fabien Galthié, qui a notamment dû se passer de son capitaine Antoine Dupont. Mais nous voilà rassurés puisque non seulement la France a gagné le Tournoi, mais a également montré avoir énormément de ressources.
« Antoine Dupont a donné la cape à mon père qui me l’a ensuite transmise »
On a en effet vu plusieurs jeunes internationaux faire leurs premiers pas et c'est notamment le cas de Temo Matiu, titulaire en 8 lors du dernier match contre l’Angleterre. Performant avec l’UBB depuis un an, le troisième-ligne a gagné cette chance et marche dans les pas de son père Legi, international français d’origine néo-zélandaise. « J’y ai pensé un peu avant » a avoué le petit nouveau du XV de France. « C’est une très grande fierté et puis j’ai eu la chance d’avoir mes parents et ma sœur pour la cérémonie de la première cape. Antoine Dupont a donné la cape à mon père qui me l’a ensuite transmise. C’est un moment très fort, j’en suis reconnaissant ».
International français de père en fils
Pour rappel, Legi Matiu a collectionné deux sélections avec le XV de France. Le 5 février 2000 face au Pays de Galles, puis le 19 février de la même année, face à cette même Angleterre qu’a affronté son fils 26 ans après. « Quand il a su que j’étais sélectionné, il m’a juste envoyé un message : "Toi aussi, tu ne peux pas t’arrêter de sourire" » a raconté Temo Matiu, dans un entretien exclusif publié par Sud-Ouest, ce dimanche. « C’était sa manière de dire qu’il était content. Il y a eu beaucoup d’émotions au sein de la famille ».