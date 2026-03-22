XV de France - Un malaise avec Matthieu Jalibert : Il y a eu «une discussion franche» avec Galthié

Axel Cornic

Après la victoire de l'année dernière, le XV de France a réalisé un petit tour de force en remportant le Tournoi des 6 Nations pour la deuxième année consécutive. Mais c'est surtout la revanche de Matthieu Jalibert, revenu sur le devant de la scène après avoir été longtemps boudé par Fabien Galthié ces dernières années.

Certains le donnaient perdu pour le XV de France. Il faut dire que Romain Ntamack semblait intouchable, surtout grâce à son lien naturel avec Antoine Dupont. Mais sa blessure et son forfait pour le 6 Nations 2026 pourrait bien tout changer. Car pendant son absence, Matthieu Jalibert a fait son grand retour, avec des prestations de très haut niveau qui ont impressionné la plupart des observateurs.

Il a reçu des «déclarations d'amour» à la place d'Antoine Dupont, l'anecdote qui va vous faire rire ! https://t.co/q6GeOOQErn — le10sport (@le10sport) March 22, 2026

« On s'était toujours plutôt bien entendus, mais il y avait quelques points sur lesquels on devait échanger » L'ouvreur de l'UBB est en effet l'une des grandes satisfactions du Tournoi côté français et désormais, on se demande si Fabien Galthié va bien pouvoir le déloger de son poste. Surtout que tout semble avoir été mis à plat entre les deux hommes, qui semblaient être en froid depuis quelques années. « On s'était toujours plutôt bien entendus, mais il y avait quelques points sur lesquels on devait échanger » a assuré Matthieu Jaibert, dans un long entretien accordé à L’Equipe.