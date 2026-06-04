Louis Bielle-Biarrey aux Jeux Olympiques 2028 : Un joueur de l’équipe de France de rugby à 7 l’avertit avant qu’il réalise son rêve

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

4 ans après Antoine Dupont, une autre star du XV de France pourrait participer aux Jeux Olympiques avec l’équipe de France de rugby à 7. En effet, ailier de l’UBB, Louis Bielle-Biarrey voudrait faire partie de l’aventure à Los Angeles en 2028. L’international français rêverait aujourd’hui de marcher dans les traces de Dupont, mais voilà qu’un joueur de l’équipe de France de rugby à 7 a tenu à annoncer la couleur à LBB.

En 2024, à Paris, l’équipe de France de rugby à 7 remportait la médaille d’or, ayant notamment pu compter sur un grand Antoine Dupont pour y arriver. En 2028, à Los Angeles, les Bleus devront défendre leur couronne et pour cela, ils pourraient compter sur Louis Bielle-Biarrey. Alors que l’ailier de l’UBB avait déjà ouvert la porte à une participation aux JO, RMC a fait savoir que LBB en rêverait désormais. Voulant faire partie de l’aventure, il en discuterait actuellement avec l’UBB dans le cadre des négociations pour sa prolongation de contrat.

« Louis Bielle-Biarrey court très vite, mais… » Verra-t-on alors Louis Bielle-Biarrey à Los Angeles en 2028 avec l’équipe de France de rugby à 7 ? L’ailier de l’UBB pourrait donc marcher dans les traces d’Antoine Dupont, mais sa sélection est loin d’être garantie. Capitaine de l’équipe de France de rugby à 7, Paulin Riva a fait savoir dans des propos accordés à France Bleu : « Louis Bielle-Biarrey court très vite, mais il faut d’abord qu’il coche les cases de l’exigence du rugby à 7 pour pouvoir prétendre à être sélectionné. (…) L’équipe de France a besoin d’aligner les joueurs qui feront gagner ».