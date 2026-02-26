Vinicius Jr victime de racisme : Il passe aux aveux !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Lors du match aller opposant le Real Madrid et le Benfica Lisbonne la semaine dernière en Ligue des champions, Vinicius Jr a accusé Gianluca Prestianni d’avoir tenu des propos racistes à son encontre. Ce que l’Argentin a toujours nié jusque-là, expliquant avoir prononcé une insulte homophobe, mais il aurait en réalité avoué.

Vainqueur lors de la réception du Benfica Lisbonne (2-1) mercredi soir, le Real Madrid a assuré sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, grâce à des buts d’Aurélien Tchouameni et de Vinicius Jr. C’est déjà ce dernier qui avait été buteur la semaine dernière lors du match aller (0-1), réalisation après laquelle Gianluca Prestianni aurait tenu des propos racistes à son encontre.

« Je l’ai entendu, et des joueurs de Benfica l’ont entendu aussi » « Le (numéro) 25 de Benfica, dont je n’ai pas envie de dire le nom parce qu’il ne le mérite pas, a commencé à mal parler. Ce qui arrive dans le foot. Mais après, il a mis son maillot au-dessus de sa bouche pour dire que Vinicius est un singe. Cinq fois. Je l’ai entendu, et des joueurs de Benfica l’ont entendu aussi », assurait Kylian Mbappé après la rencontre. Jusqu’à maintenant, Gianluca Prestianni a toujours nié avoir insulté Vinicius Jr de « singe ». Selon ESPN, l’Argentin aurait apporté des preuves qu’il avait prononcé des insultes homophobes et non racistes.