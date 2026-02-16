XV de France - Isabelle Ithurburu s’ambiance au pays de Galles : «C’était n’importe quoi»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le XV de France a connu un dimanche parfait du côté de Cardiff, s’imposant largement face au pays de Galles (54-12). Et la journée fut également très bonne pour Isabelle Ithurburu, qui a eu droit à un chant personnalisé de la part des supporters tricolores.

Et de deux pour le XV de France ! Une semaine après avoir parfaitement entamé cette édition 2026 du Tournoi des Six Nations en s’imposant face à l’Irlande (36-14), les hommes de Fabien Galthié ont enchaîné avec un large succès au pays de Galles (54-12), leur permettant de virer en tête du classement et d’être désormais les seuls à pouvoir encore réaliser le grand chelem. Durant la rencontre, les supporters tricolores se sont fait entendre du côté du Principality Stadium de Cardiff, et cela a duré après le coup de sifflet final, avec un chant consacré à… Isabelle Ithurburu.

Les supporters français chantent pour Isabelle Ithurburu Alors que TF1 diffusait la rencontre du XV de France, la journaliste était présente sur place et a reçu un accueil très chaleureux des supporters, qui ont entonné un chant en son honneur en reprenant la parodie des Inconnus, « Isabelle a les yeux bleus ». Le drapeau béarnais était visible en tribunes, région dont est originaire Isabelle Ithurburu qui a partagé la séquence sur son compte Instagram. « Mais c’était n’importe quoi !!! », a-t-elle commenté, avec des emojis cœur.