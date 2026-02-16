XV de France : Une publicité utilisée par Fabien Galthié pour préparer le retour de Damian Penaud ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

C’est sans Damian Penaud que le XV de France dispute actuellement le Tournoi des Six Nations, avec deux victoires impressionnantes pour débuter la compétition, contre l’Irlande et le pays de Galles (54-12). En revanche, le joueur de l’UBB est bien présent dans la publicité d’un sponsor des Bleus…

Après avoir brillé contre l’Irlande (36-14), le XV de France a surclassé le pays de Galles (54-12) ce dimanche du côté de Cardiff. Une rencontre à laquelle n’a pas participé Damian Penaud, absent de marque de la liste de Fabien Galthié pour cette édition 2026 du Tournoi des Six Nations. Une absence qui a touché le meilleur marqueur de l’histoire des Bleus avait révélé son coéquipier Matthieu Jalibert, interrogé par Canal+.

🏉 Mauvais timing : pas sélectionné par Fabien Galthié, Damian Penaud à l’affiche de la dernière pub Renault



➡️ https://t.co/vS3LzdUNNg pic.twitter.com/5gWmbG6cjx — Sport Buzz Business (@SportBuzzBizz) January 29, 2026

Absent du groupe… mais présent dans une publicité « Je l’ai senti quand même touché. Ne pas être dans les 42 quand même, pour lui ça veut dire beaucoup. Mais ça va lui donner un coup de boost pour continuer à travailler les points sur lesquels l’attend le staff de l’équipe de France. Donc voilà, Damian ça reste un joueur exceptionnel, confiait le demi d'ouverture à l'Union Bordeaux Bègles. C’est dommage pour lui parce que je pense que rugbystiquement, c’est un très bon joueur. Mais voilà, il y a une génération qui pousse et ça va donner de l’émulation pour lui, pour travailler. Je ne suis pas inquiet pour le futur. » Preuve que cette absence n’était pas forcément attendue, cette publicité de Renault, partenaire du XV de France, diffusée sur les réseaux sociaux avant le coup d’envoi du Tournoi des Six Nations mettant en avant le joueur de l’UBB. Autre ironie du sort, ce discours de Fabien Galthié que l'on entend en fond sonore, le sélectionneur du XV de France encourageant son protégé à surmonter une épreuve.