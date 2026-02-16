Le XV de France bat un record très inquiétant pour le 6 nations

Après sa victoire face à l’Irlande (36-14), le XV de France s’est largement imposé contre le pays de Galles (12-54) dimanche, pour son deuxième match du Tournoi des 6 nations. Avec huit essais, les Bleus se sont offerts leur record de points face aux Gallois, ainsi qu’un autre bien moins rassurant.
Au sortir de la deuxième journée du Tournoi des 6 nations, le XV de France est désormais la seule équipe encore en lice afin de réaliser le Grand Chelem. Vainqueurs lors de la réception de l’Irlande (36-14) au Stade France le 5 février dernier, les Bleus ont parfaitement enchaîné dimanche à Cardiff face au pays de Galles (12-54), inscrivant ainsi leur plus grand total de points contre les Gallois.
Un XV de France record
Le XV de France a fait mieux que le 51-0 à Wembley en 1998, mais moins bien que l’année dernière, quand il s’est imposé 43-0. Forts de leurs deux succès bonifiés, les Bleus comptent désormais 10 points après leurs deux premiers matchs du Tournoi des 6 nations, le plus haut total possible à ce stade de la compétition et une première depuis l’introduction des bonus en 2017. Des chiffres qui ont de quoi donner le sourire, mais sur la pelouse du pays de Galles, le XV de France a également été l’acteur d’un triste record.
Plus faible affluence à Cardiff pour le pays de Galles
En effet, les Gallois ont enregistré la pire affluence de leur histoire dans un match du Tournoi des 6 nations avec 57 744 billets vendus, alors que le Principality Stadium de Cardiff a une capacité estimée à un peu plus de 74 000 places. Le dernier record remontait à 2002, quand le pays de Galles s’était imposé face à l’Italie (44-20) devant 58 349 personnes présentes en tribunes. Une faible affluence qui peut s’expliquer par la crise que traverse le XV du Poireau, qui reste sur 13 défaites de rang dans la compétition. Malgré des places à tarifs réduits, le public n’a pas répondu présent et ceux qui ont fait le déplacement sont nombreux à avoir quitté l’enceinte avant le coup de sifflet final.