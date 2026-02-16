Le XV de France bat un record très inquiétant pour le 6 nations

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après sa victoire face à l’Irlande (36-14), le XV de France s’est largement imposé contre le pays de Galles (12-54) dimanche, pour son deuxième match du Tournoi des 6 nations. Avec huit essais, les Bleus se sont offerts leur record de points face aux Gallois, ainsi qu’un autre bien moins rassurant.

Au sortir de la deuxième journée du Tournoi des 6 nations, le XV de France est désormais la seule équipe encore en lice afin de réaliser le Grand Chelem. Vainqueurs lors de la réception de l’Irlande (36-14) au Stade France le 5 février dernier, les Bleus ont parfaitement enchaîné dimanche à Cardiff face au pays de Galles (12-54), inscrivant ainsi leur plus grand total de points contre les Gallois.

Un XV de France record Le XV de France a fait mieux que le 51-0 à Wembley en 1998, mais moins bien que l’année dernière, quand il s’est imposé 43-0. Forts de leurs deux succès bonifiés, les Bleus comptent désormais 10 points après leurs deux premiers matchs du Tournoi des 6 nations, le plus haut total possible à ce stade de la compétition et une première depuis l’introduction des bonus en 2017. Des chiffres qui ont de quoi donner le sourire, mais sur la pelouse du pays de Galles, le XV de France a également été l’acteur d’un triste record.

Face au XV de France, le pays de Galles a signé la pire affluence de son histoire dans un match du Tournoi des Six Nations à Cardiff avec seulement 57 744 billets vendus. Le dernier record remontait à 2002 quand 58 349 personnes s'étaient déplacées pour voir les Gallois vaincre… pic.twitter.com/V3sLycDZNk — Gauthier Baudin (@GauthierBaudin) February 16, 2026