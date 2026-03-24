«Ça me rend triste» : La grande décision qui affecte particulièrement Jérôme Rothen

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Chaque jour de la semaine, dans son émission sur RMC, Jérôme Rothen réagit à l’actualité du football et livre son avis. Ce mardi, l’ancien joueur du PSG a ainsi commenté une grande décision prise qui va modifier le paysage du football en France. Et voilà que Rothen est d’ailleurs apparu particulièrement touché par celle-ci.

Dans quelques semaines maintenant, c’est un monument du football qui va disparaitre. En effet, TF1 a décidé de supprimer, dans sa forme actuelle, la diffusion de son émission du dimanche matin, Téléfoot. Cela faisait depuis 1977 que celle-ci était à l’antenne et elle a bercé de nombreux fans de football. Mais voilà que dernièrement, les audiences n’étaient plus forcément au rendez-vous et TF1 a donc décidé de faire évoluer sa grille en remplaçant Téléfoot par une émission multisport.

L’erreur de casting dénoncée par Jérôme Rothen : «Il n’a rien à faire à l’OM» https://t.co/OFKtSJCiOD — le10sport (@le10sport) March 23, 2026

« On a grandi avec Téléfoot, j’ai grandi avec Téléfoot » Forcément, cette disparition à venir de Téléfoot ne passe pas inaperçue. Et voilà que ça affecte Jérôme Rothen. A l’occasion de son émission Rothen s’enflamme, l’ancien joueur du PSG a notamment confié : « Moi ça me rend triste. On a grandi avec Téléfoot, j’ai grandi avec Téléfoot, je me suis identifié joueur de football quand j’étais gamin grâce à Téléfoot grâce aux reportages et aux invités. Je me souviens de mon premier passage invité à Téléfoot un dimanche matin après avoir joué à Lens. On avait pris la voiture pour être le dimanche matin sur le plateau. C’est fantastique de participer à cette émission. C’était une référence. Pour moi, il faut se donner les moyens d’être une référence. Les choix éditoriaux de TF1 sont très clairs, c'est le rugby avant le football. Je n’ai rien contre le rugby, j’adore ça, mais pour moi, le foot, c’est mon sport, ma passion. Il n’y a pas que les droits et les images. Ils peuvent faire un produit de qualité. Après, il faut se donner les moyens, c’est aller sur le terrain, aller voir les clubs. Tu crois que quand tu t’appelles Téléfoot les clubs ne vont pas ouvrir les portes ? Aussi, ça fait combien de temps qu’on n’a pas vu un invité, un joueur qui vient le dimanche matin ? C’est une question d'envie ».