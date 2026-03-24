«Ça me rend triste» : La grande décision qui affecte particulièrement Jérôme Rothen

Chaque jour de la semaine, dans son émission sur RMC, Jérôme Rothen réagit à l’actualité du football et livre son avis. Ce mardi, l’ancien joueur du PSG a ainsi commenté une grande décision prise qui va modifier le paysage du football en France. Et voilà que Rothen est d’ailleurs apparu particulièrement touché par celle-ci.
Dans quelques semaines maintenant, c’est un monument du football qui va disparaitre. En effet, TF1 a décidé de supprimer, dans sa forme actuelle, la diffusion de son émission du dimanche matin, Téléfoot. Cela faisait depuis 1977 que celle-ci était à l’antenne et elle a bercé de nombreux fans de football. Mais voilà que dernièrement, les audiences n’étaient plus forcément au rendez-vous et TF1 a donc décidé de faire évoluer sa grille en remplaçant Téléfoot par une émission multisport.
« On a grandi avec Téléfoot, j’ai grandi avec Téléfoot »
Forcément, cette disparition à venir de Téléfoot ne passe pas inaperçue. Et voilà que ça affecte Jérôme Rothen. A l’occasion de son émission Rothen s’enflamme, l’ancien joueur du PSG a notamment confié : « Moi ça me rend triste. On a grandi avec Téléfoot, j’ai grandi avec Téléfoot, je me suis identifié joueur de football quand j’étais gamin grâce à Téléfoot grâce aux reportages et aux invités. Je me souviens de mon premier passage invité à Téléfoot un dimanche matin après avoir joué à Lens. On avait pris la voiture pour être le dimanche matin sur le plateau. C’est fantastique de participer à cette émission. C’était une référence. Pour moi, il faut se donner les moyens d’être une référence. Les choix éditoriaux de TF1 sont très clairs, c'est le rugby avant le football. Je n’ai rien contre le rugby, j’adore ça, mais pour moi, le foot, c’est mon sport, ma passion. Il n’y a pas que les droits et les images. Ils peuvent faire un produit de qualité. Après, il faut se donner les moyens, c’est aller sur le terrain, aller voir les clubs. Tu crois que quand tu t’appelles Téléfoot les clubs ne vont pas ouvrir les portes ? Aussi, ça fait combien de temps qu’on n’a pas vu un invité, un joueur qui vient le dimanche matin ? C’est une question d'envie ».
« Téléfoot se meurt, vive Téléfoot »
Et voilà que Jérôme Rothen n’est pas le seul triste de la disparition de Téléfoot. Toujours au micro de RMC, Jean-Michel Larqué a lui aussi fait part de sa peine, confiant : « Téléfoot, ça fait partie de ma vie. J’assiste à une lente agonie, et assister à une lente agonie ça n’est jamais joyeux, on attend le dernier râle et il va venir très bientôt. Je crois que j’ai été le deuxième invité de Pierre Cangioni à l’heure de Téléfoot. J’en ai été un acteur avec l’AS Saint-Etienne puis le Paris Saint-Germain, j’en ai été un des animateurs avec Thierry Roland… Et il n’y avait pas que Téléfoot, à l’époque TF1 avait beaucoup de foot, les Coupes d’Europe... Qui ne se rappelle pas des soirées de Coupe d’Europe animées par Roger Zabel, qui étaient un vrai rendez-vous ? TF1 a choisi de tourner le dos à ses meilleures audiences. Quand je travaillais à TF1, les vingt meilleures audiences de l’année étaient vingt matchs de football. On a tourné le dos à ça, on a lâché les droits qu’on avait pour acheter du rugby qui est plus porteur… On ne met plus en valeur ce football. Alors peut-être que le football ne le mérite pas non plus, mais je crois que c’est un choix éditorial catastrophique de la part de la chaîne qui perd régulièrement des parts d’audience de manière générale. On a tourné le dos à un football populaire. À l’époque, les documentaires du regretté Didier Roustan étaient de vrais chefs-d’œuvre. Quand il allait faire le portrait de Luis Fernandez déguisé en tigre… Il faisait des choses absolument magnifiques. On était sur tous les terrains. C’est un choix. Téléfoot se meurt, vive Téléfoot ».