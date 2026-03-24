Coéquipier de Kylian Mbappé et d’Ousmane Dembélé, il dévoile qui est le meilleur de sa génération (sa réponse va vous surprendre)

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Formé au Stade Rennais avec Ousmane Dembélé et champion d’Europe U19 avec Kylian Mbappé en équipe de France, un joueur a dévoilé qui était, selon lui, le meilleur de sa génération. À ses yeux, ce n’est pas l’attaquant du Real Madrid et il a même cité un autre joueur qui risque de vous surprendre.

Aujourd’hui sans club après la fin de son contrat au FC Sion l’été dernier, Denis-Will Poha a côtoyé de près Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé, Formé au Stade Rennais avec le premier, il avait été sacré champion d’Europe aux côtés du second en l’équipe de France U19.

Équipe de France - Zidane : Daniel Riolo annonce un problème que personne n’attendait ! https://t.co/zowy4XJnyz — le10sport (@le10sport) March 24, 2026

« Il y avait plein de joueurs forts qui, à ce moment-là, m’impressionnaient sûrement plus que Kylian » « On me parle souvent de Kylian forcément. Ce que j’ai retenu de lui, c’est son adresse devant le but. Les exercices devant le but, c’était but ou poteau, mais le gardien l’avait rarement. Le côté clinique », a confié Denis-Will Poha, dans un entretien accordé à Top Mercato. « Après, si tu es surclassé en sélection, c’est à noter, c’est fort. On savait qu’il était fort. Mais dans notre génération, 1997, il y avait plein de joueurs forts qui, à ce moment-là, m’impressionnaient sûrement plus que Kylian. »