Zinedine Zidane voulait réaliser son «rêve» : «Mes parents n’étaient pas trop contents»

Pierrick Levallet

Bien avant d’être considéré comme un entraîneur de renom, Zinédine Zidane s’est construit une réputation solide en tant que joueur. Le Ballon d’Or 1998 était considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération. L’ancien numéro 10 de l’équipe de France a néanmoins révélé que ses parents n’étaient pas spécialement heureux de le voir poursuivre l’un de ses rêves.

Si Zinédine Zidane est aujourd’hui considéré comme un entraîneur de renom, le Ballon d’Or 1998 s’est d’abord construit une réputation solide en tant que joueur. Le milieu offensif était considéré comme l’un des meilleurs de sa génération. L’ancien numéro 10 de l’équipe de France a d’ailleurs avoué avoir su rapidement ce qu’il voulait faire de sa vie. Et sa décision n’a visiblement pas spécialement enchanté ses parents à l’époque.

Zinedine Zidane avec un champion du monde 1998 : La belle surprise en équipe de France ? https://t.co/nejCxTV7wn — le10sport (@le10sport) March 24, 2026

«À 15 ans, je savais ce que je voulais» « Mes parents n’étaient pas trop contents que je n’aie pas poussé les études. Moi, j’étais centré sur le foot. Avec ce départ à Cannes, à partir de là, je me suis dit que j’allais bosser pour mes parents. Je voulais qu’ils soient fiers de moi. J’ai tout mis dans le foot. Je faisais du mur, du mur et du mur... J’ai tapé des heures avec mon pied gauche : tac, tac, tac, tac ! J’allais regarder les professionnels s’entraîner dès que je pouvais pour voir, prendre des trucs. Après leur séance, je prenais un ballon tout seul et j’allais m’entraîner de nouveau. Il fallait que je joue. À 15 ans, je savais ce que je voulais : réussir dans le foot, réussir pour mes parents » a d’abord expliqué Zinédine Zidane dans un entretien accordé à L’Equipe en 2022.